أسامة عرابي لـ في الجول: على موسيماني إشراك ديانج وشريف بصفة أساسية

الإثنين، 22 مارس 2021 - 14:28

كتب : حامد وجدي

محمد شريف - الأهلي - الإسماعيلي

يرى أسامة عرابي نجم مصر والأهلي السابق أن أليو ديانج ومحمد شريف يستحقان المشاركة بصفة أساسية مع الأخير، مشيرا إلى حاجة الفريق لإراحة بعض اللاعبين استعدادا للقاء القمة ضد الزمالك.

وقال عرابي لـFilGoal.com:"على موسيماني استغلال فترة التوقف الدولي الحالية بتجربة لاعبين ناشئين وخوض لقاءات ودية، بعد انتهاء التوقف سيكون جدول الأهلي مزدحما، لابد أن يقدم أفضل ما لديه خلال هذه الفترة، حتى بعد لقاء القمة في رمضان".

واستمر "الفوز على فيتا كلوب في الكونغو الديمقراطية منح الفريق ثقة بالنفس هائلة، لابد من إراحة لاعبين خاصة في الجانب الهجومي حتى يكون الفريق في أتم جاهزية ضد الزمالك".

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وبسؤاله عمن يستحق فرصة أكبر في الفريق، أجاب لاعب الوسط السابق "محمد شريف وأليو ديانج. يستحقان المشاركة بشكل أساسي".

بعد فوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد على مضيفه فيتا احتل الفريق وصافة ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

رفع رصيده إلى 7 نقاط مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر سيمبا التنزاني.

ويحل الأهلي، حامل اللقب، ضيفا على المريخ السوداني في 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ثم يستضيف سيمبا في 10 إبريل ثم يواجه النصر في دور الـ32 من كأس مصر في 14 إبريل.

وفي 18 إبريل يواجه غريمه اللدود الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري متبعدا بست نقاط عن الزمالك المتصدر وللأول 3 لقاءات مؤجلة.

الأهلي موسيماني محمد شريف أليو ديانج
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