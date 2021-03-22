شيرار: محبط من مستوى مارسيال.. لم يساعد نفسه أو زملائه

الإثنين، 22 مارس 2021 - 13:51

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد - واتفورد

قال آلان شيرار نجم الكرة الإنجليزية إنه كان محبطا من الأداء الذي قدمه أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الكأس، مشيرا إلى أنه لم يساعد نفسه أو زملائه. وذلك عبر شاشة "بي بي سي".

وصرح شيرار قائلا: "إنه معزول للغاية، لكن حينها تحتاج لمساعدة زملائك ويمكنك مساعدة نفسك بالتمركز في مراكز أفضل من تلك".

وواصل "كان أداء محبطا للغاية من مارسيال لأنه حينما يبحث زملائه عن خيارات منه، أو من أجله لربط اللعب لا يحدث ذلك".

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وأكمل "في كثير من الأحيان وأنا أشاهده أقول، هيا ساعدهم".

وتابع "تحركاته كانت قطرية بالكامل مع الظهير، وهذا جيد، يمكن أن يكون هذا جيدا لكن ليس في كل مرة".

وأردف "لم يجد ذلك نفعا معه الليلة، وكنت محبطا مما رأيته منه".

وأكمل "لا أعتقد أنه رقم 9، لا يبدو مرتاحا في ذلك المركز".

وأتم "لا يبدو وأن لديه تلك الرغبة في تسجيل أكبر عدد من الأهداف كام يجب عليه أني فعل وتلك إمكانياته، كان أداء محبطا منه".

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 من ليستر سيتي ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

في إنجلترا كأس الاتحاد الإنجليزي
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