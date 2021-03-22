محمد صلاح لـ في الجول: كارتيرون أخطأ.. طالما لعب على وتر الجمهور عليه التتويج بالثنائية

الإثنين، 22 مارس 2021 - 13:47

كتب : حامد وجدي

باتريس كارتيرون - مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

انتقد محمد صلاح، لاعب ومدرب الزمالك السابق، باتريس كارتيرون، المدرب الحالي للفريق، بعد تصريح الأخير بأنه وجد لاعبي الفريق "في حالة بدنية ونفسية سيئة" عقب الخسارة من الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال صلاح لـFilGoal.com:"أرى أن كارتيرون أخطأ، لا يجوز انتقاد مدرب سابق، لقد تسلم الفريق في حالة مميزة سواء فنيا أو بدنيا. عليه استغلال فترة التوقف الدولي الحالية بخوض مباريات ودية عديدة".

وأضاف "أقول له طالما لعبت على وتر الجمهور عليك أن تتوج بالدوري وكأس مصر".

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وتولى كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو وفي أولى مبارياته خسر من الترجي بهدف في القاهرة لتتقلص فرصة الفريق في بلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح صلاح "لا يوجد مستحيل في كرة القدم، أشعر أن مولودية الجزائر سيخسر نقاطا".

وسيلعب الزمالك في الجولة المقبلة ضد مضيفه مولودية الجزائر قبل أن يستقبل تونجيث السنغالي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة ورصيده نقطتين مقابل 8 نقاط لمولودية الجزائر الوصيف و10 للترجي المتصدر.

وأوصى صلاح المدرب كارتيرون بمنح فرصة أكبر لإمام عاشور، مشيرا "لاعب جوكر جريء ولديه حلول كثيرة".

وقدم عاشور أداء طيبا مع الزمالك في الموسم الجاري، إذ سجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة في 16 مباراة شارك بها.

الزمالك كارتيرون
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