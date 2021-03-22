الإسماعيلي: عقد إيهاب جلال لنهاية الموسم وقابل للتجديد

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي، أن عقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق، يمتد لنهاية الموسم الجاري، وقابل للتجديد.

وقال وحيد لـ "أون سبورت إف إم": "هناك ثقة كبيرة في إيهاب جلال، العقد لنهاية الموسم وقابل للتجديد، نتمنى له التوفيق ويبني فريقا للموسم المقبل".

وشدد "وافقنا على كل مطالبه ولا صوت يعلو حاليا فوق صوت تحسن النتائج".

وأكد "كرمنا المدرب دراجان يوفيتش، وتركنا برغبته لمدرب آخر يكون حظه أفضل، لقد تحسن أداء الفريق تحت قيادته، لكن النتائج تحكم".

وكشف "عبد الرحمن مجدي تعافى من المزق بنسبة 99% وشارك في التدريبات الجماعية وكذلك اقترب باهر المحمدي من المشاركة في المران الجماعي. قوة الإسماعيلي ستزيد مع عودة المصابين، والفريق سيلعب مباراة ودية عصر اليوم الإثنين ضد الإنتاج الحربي".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة من 16 مباراة في الدوري.