نيفيل: مُحبط كمشجع ليونايتد لتفويت الفرصة ضد ليستر.. الفريق الحالي بحاجة للفوز ببطولة

قال جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق إنه محبط بسبب تفويت فريقه فرصة تخطي ليستر سيتي ومواجهة ساوثامبتون في نصف نهائي الكأس، مشيرا إلى أن اللاعبين بحاجة للفوز ببطولة مع مدربهم أولي جونار سولشاير.

وصرح نيفيل عبر بودكاست الخاص به على شبكة "سكاي سبورتس": "اعلم أنه كان يقوم بذلك الأمر (المداورة)، لكن تلك كانت فرصة حقيقية".

وواصل "تفكر حول قرعة نصف النهائي التي حدثت بين شوطي المباراة، والتي كانت تعني أن الفائز سيواجه ساوثامبتون".

وأكمل "إنها ليست هدية لكن بأي حال من الأحوال يا لها من فرصة، مواجهة ساوثامبتون في نصف النهائي، أعتقد أن مجموعة اللاعبين هذه بحاجة للفوز ببطولة مع سولشاير".

وتابع "بالطبع إنهاء الموسم كوصيف قد يكون أولوية الموسم والفوز بالبطولة سيكون الآن أولوية، لديك فقط بطولة الدوري الأوروبي متبقية لكن كان ذلك يوما جيدا وفرصة لا تعوض".

وأردف "مانشستر يونايتد لديه سجل جيد ضد ليستر سيتي وكنت في السيارة أستمع لمجريات اللقاء، العودة من بعيد وتفكر، حسنا لست متفاجئا خاصة وأن يونايتد لا يلعب على ملعبه، لكن مع الهدفين الثاني والثالث، تلك فرصة كبيرة مهدرة".

وأتم "أنا محبط بعض الشيء بهذه الخسارة كمشجع ليونايتد، أشعر أن تلك كانت فرصة جيدة لاستغلالها هذا الموسم".

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 أمام ليستر سيتي ضمن ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه تشيلسي نظيره مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة فيما يواجه ليستر نظيره ساوثامبتون، في شهر أبريل المقبل.