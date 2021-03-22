بيلد: تشابي ألونسو يتولى تدريب جلادباخ بداية من الموسم المقبل

توصل نادي بوروسيا مونشنجلادباخ لاتفاق مع تشابي ألونسو نجم ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق لتولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

ويأتي ذلك بعد إعلان بوروسيا دورتموند تولي ماركو روس مدرب جلادباخ الحالي لمهمة تدريب أسود الفيستفاليا بداية من الموسم المقبل.

ألونسو أكمل دورته التدريبية من يويفا في عام 2018 مع زملائه السابقين في منتخب إسبانيا، راؤول جونزاليس وتشافي هيرنانديز وفيكتور فالديز وخوان كابيدفيا، وتولى تدريب فريق ريال مدريد تحت 14 عاما.

كما أنه أصبح مدرب فريق ريال سوسيداد ب في عام 2019.

وتعد تلك هي أول مهمة تدريبية لنجم منتخب إسبانيا مع فريق أول في أحد الدوريات الخمس الكبرى.

ألونسو يعرف الدوري الألماني جيدا إذ أنه خاض آخر محطاته كلاعب كرة قدم مع بايرن ميونيخ في الفترة من 2014-2017، وساهم في فوز الفريق بـ3 بطولات دوري وبطولة كأس ألمانيا والسوبر الألماني.

خلال تلك الفترة كلاعب، واجه ألونسو جلادباخ في 5 مباريات بالدوري الألماني فاز مرتين وتعادل مرة وخسر مرتين.