محمد صلاح لـ في الجول: أُفضل أن يقود حسام حسن هجوم مصر ضد كينيا

الإثنين، 22 مارس 2021 - 12:07

كتب : حامد وجدي

حسام حسن

يرى محمد صلاح الدين نجم مصر والزمالك السابق أن حسام حسن لاعب سموحة الأنسب لقيادة هجوم مصر ضد كينيا يوم الخميس في الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وقال صلاح لـFilGoal.com:"أتمنى أن نلعب المباراتين بنفس التشكيل، وألا يصاب أحد".

وجاءت اختيارات صلاح للتشكيل الأنسب كالتالي:

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حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع : أيمن أشرف - أحمج حجازي - محمود حمدي "الونش" - محمد هاني

وسط الملعب: محمود حسن "تريزيجيه" - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - طارق حامد - محمد صلاح

الهجوم: حسام حسن

وبسؤاله عن لاعبين استحقوا الانضمام للمنتخب، أجاب صلاح "رقم واحد هو محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، لأنه من أبرز نجوم الدوري".

ثم استدرك "لكني مع البدري في اختياراته إلى أن تثبت النتائج العكس".

واستمر صلاح "أتوقع تألق الونش في المباراتين، فهو أفضل مدافع في مصر حاليا. وكذلك تريزيجيه، يقدم أداء مميزا في كل مباريات المنتخب، في بعضها أجاد أكثر من صلاح إلى حد ما بسبب الضغط الدائم على الأخير".

ويلعب الفراعنة ضد مضيفتهم كينيا يوم الخميس وبعد 4 أيام يستضيفون جزر القمر.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط ويتفوق بفارق الأهداف على جزر القمر.

بينما تحتل كينيا المركز الثالث ورصيدها 3 نقاط وتتذيل توجو ترتيب المجموعة ورصيدها نقطة.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى كأس إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

منتخب مصر
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