المنتخب الأولمبي يترقب.. فيفا يستضيف قرعة طوكيو 2020 يوم 21 أبريل

الإثنين، 22 مارس 2021 - 11:49

كتب : FilGoal

هدف رمضان صبحي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استضافة قرعة مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو.

وتقام القرعة يوم 21 أبريل المقبل.

وينتظر منتخب مصر الأولمبي تحديد مصيره في القرعة.

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وتحددت أسماء المنتخبات المتأهلة لمسابقة كرة القدم باستثناء منتخبين فقط.

المنتخبان المتبقيان سيتأهلان من الدورة المجمعة لمنتخبات امريكا الشمالية، التي تنتهي بنهاية مارس الجاري.

في السياق نفسه، ينتظر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري معرفة خصوم مصر والمدينة التي يقيم فيها الفريق قبل أن يبدأ مخاطبة نادي ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح مع الفريق في الأولمبياد.

شوقي غريب وضع اسم صلاح ضمن قائمة مبدئية تضم 50 اسما تم إرسالها للجنة الأولمبية الدولية من أجل المشاركة في الأولمبياد.

وقال غريب للصحفيين يوم الخميس الماضي: "قوانين المشاركة في مسابقة كرة القدم بالأولمبياد تنص على عدم قدرة أي لاعب لم يدرج اسمه في القائمة المبدئية بالمشاركة، ولذلك وضعنا اسم صلاح في القائمة المبدئية".

وأضاف "صلاح قيمة كبيرة في مصر وخارج مصر، هداف الدوري الإنجليزي وأحد أفضل لاعبي العالم، وليس من المنطقي أن تستهدف الحصول على ميدالية في الأولمبياد ولا تحاول ضم لاعب مثله إلى فريقك".

وتابع "نعد ملفا بشأن مشاركة صلاح قبل مخاطبة ناديه ليفربول بشكل رسمي، الملف سيكون به تفاصيل القرعة، والمجموعة التي تضم الفراعنة والمكان الذي يقيم فيه المنتخب هناك".

وأكمل "عقب إجراء القرعة سنستكمل الملف ونبدأ مخاطبة النادي الإنجليزي بشكل رسمي".

وتبدأ منافسات كرة القدم في الأولمبياد في الفترة من 22 يوليو وحتى 8 من شهر أغسطس المقبلين.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت في وقت سابق بداية موسم الدوري 2020-2021 يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.

وأتم "تحديد أسماء اللاعبين المشاركين في الأولمبياد لن يكون قبل 30 يونيو المقبل، من الممكن أن استعين بلاعب واحد ممن تخطى سن 23 عاما، أو لاعبين أو ثلاثة، وقد لا استعين بأحد منهم، كل الاحتمالات واردة".

وتأهل المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو، التي تأجلت لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا.

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