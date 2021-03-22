مران الزمالك - تدريبات تأهيلية.. وانتظام بنشرقي

الإثنين، 22 مارس 2021 - 11:42

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشرف بنشرقي - الزمالك

خضع لاعبو الزمالك لتدريبات تأهيلية لمدة 20 دقيقة صباح الإثنين على هامش مران الفريق.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وانتظم المغربي أشرف بنشرقي في المران بعد عودته لمصر يوم الأحد.

وحضر أسامة نبيه، المدرب العام، المران بعدما غاب يوم الأحد بسبب نزلة برد.

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ويتدرب الزمالك استعدادا لمواجهة مضيفه مولودية الجزائر في 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة ورصيده نقطتين.

وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات سيستضيف الزمالك فريق تونجيث السنغالي في 10 إبريل.

أشرف بنشرقي الزمالك
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