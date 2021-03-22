طلعت يوسف: مصطفى محمد لا يناسب طريقة لعب صلاح وتريزيجيه.. ولا أرى ظلما في اختيارات البدري

يرى طلعت يوسف، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري والحالي لأهلي طرابلس الليبي، أن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، لا يناسب طريقة لعب جناحي منتخب مصر، محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا.

وقال يوسف في تصريحات لإذاعة شعبي إف إم: "لا أعتقد أن مصطفى محمد يناسب طريقة لعب صلاح وتريزيجيه، لأن مصطفى لا يميل لفكرة أن يكون محطة للقادم من الخلف بل يميل أكثر لاستلام الكرة والدوران مباشرة نحو المرمى أو التعامل في الكرات العالية، الأمر يحتاج لعمل مكثف من الجهاز الفني".

وأوضح "لذا أرى أن الأفضل لصلاح وتريزيجيه هو اللعب بجوار حسام حسن".

وعلى هذا الأساس، اختار يوسف تشكيل المنتخب أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 بالشكل التالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أيمن أشرف

الوسط: طارق حامد - محمد النني - محمد صلاح – تريزيجيه – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: حسام حسن

وأوضح يوسف: "اختار حسام البدري في كل مركز لاعبين إثنين تقريبا. الخيارات منطقية لحد كبير. بعض المراكز بها وفرة لكن ربما يؤمن نفسه تفاديا الغيابات لكن أن محمد إبراهيم يسير بشكل جيد منذ عام ونصف".

وأردف "لكن إذا انضم كان سيكون على حساب إسلام عيسى أو مصطفى فتحي. لا أرى ظلما في الخيارات أو اختلاف جوهري".

وشدد "تغريدة محمد إبراهيم غير جيدة، ومتسرعة، وأثق أنه نادم عليها، أعتقد أنها ستؤثر على الجهاز الفني بينما كان على محمد إبراهيم مواصلة عمله المميز طوال الفترة الماضية لأن هناك مرحلة أخرى جديدة قادمة".

وعن يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك قال: "قد يكون ليس رقم 1 في مركزه بل يميل إلى أفشة ومصطفى فتحي وإسلام عيسى، ربما لا يرى حسام البدري أن أوباما رقم واحد في مركزه ويحاول أن يتفادى أي أجواء سلبية بسبب شعور اللاعب بعدم ارتياحه أو استياء إذا لم يتم الاعتماد عليه. الشخصية الدولية مزروعة في أوباما ومحمد إبراهيم، لكن ربما الجهاز الفني يريد إكساب لاعبين آخرين مثل مصطفى فتحي وإسلام عيسى الشخصية الدولية في هذه المرحلة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.