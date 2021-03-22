الكاس ومجدي عبد الغني في اختيارات محمد صديق لتشكيل مصر التاريخي

الإثنين، 22 مارس 2021 - 11:18

كتب : FilGoal

أحمد الكاس

كشف محمد صديق مدافع الزمالك والأهلي السابق اختياراته للتشكيل التاريخي لمنتخب مصر.

وجاءت اختيارات صديق على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

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الدفاع: أحمد رمزي - إبراهيم يوسف - سمير كمونة - إبراهيم حسن

وسط الملعب: أحمد الكاس - أحمد حسن - حازم إمام - مجدي عبد الغني - محمد صلاح

الهجوم: حسام حسن

ومثل صديق (42 عاما) منتخب مصر في مباراتين.

لعب للمقاولون العرب وكوجالي سبور التركي والزمالك والأهلي والمصرية للاتصالات.

واعتزل في 2012.

منتخب مصر محمد صديق
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