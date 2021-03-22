الكاس ومجدي عبد الغني في اختيارات محمد صديق لتشكيل مصر التاريخي
الإثنين، 22 مارس 2021 - 11:18
كتب : FilGoal
كشف محمد صديق مدافع الزمالك والأهلي السابق اختياراته للتشكيل التاريخي لمنتخب مصر.
وجاءت اختيارات صديق على النحو التالي:
حراسة المرمى: عصام الحضري
الدفاع: أحمد رمزي - إبراهيم يوسف - سمير كمونة - إبراهيم حسن
وسط الملعب: أحمد الكاس - أحمد حسن - حازم إمام - مجدي عبد الغني - محمد صلاح
الهجوم: حسام حسن
ومثل صديق (42 عاما) منتخب مصر في مباراتين.
لعب للمقاولون العرب وكوجالي سبور التركي والزمالك والأهلي والمصرية للاتصالات.
واعتزل في 2012.