أبو العلا لـ في الجول: أوصي كارتيرون بالتركيز على الجزيري وفيصل

الإثنين، 22 مارس 2021 - 10:53

كتب : بسام أبو بكر

سيف الدين الجزيري ومحمود مرعي - الزمالك - وادي دجلة

يتمنى محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق أن يمنح باتريس كارتيرون مدرب الفريق فرصة أكبر للاعبين سيف الدين الجزيري وأسامة فيصل.

وشدد لاعب الوسط السابق أن الزمالك عليه الفوز في مباراتيه المقبلتين في دوري أبطال إفريقيا رغم تقلص فرصة بلوغه الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وقال أبو العلا لـFilGoal.com:"لا يجوز أن فريقا بحجم الزمالك يخرج من دور المجموعات ورصيده نقطتين فقط، لابد أن يفوز في المباراتين المقبلتين".

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وواصل "وقتها سيكون غادر البطولة بعد أخطاء تحكيمية في لقاء الترجي، وبعد تفريطه في لقاء مولودية الجزائر الذي أهدر فيه فرصا عديدة. سيكون الشكل العام جيدا".

ويحتل الفارس الأبيض، وصيف النسخة الماضية من البطولة، المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة.

وسيلعب ضد مضيفه مولودية الجزائر في 3 إبريل المقبل ثم يستضيف تونجيث السنغالي في 10 إبريل.

واستمر أبو العلا "الجزيري يستحق فرصة أكبر، سيكون لاعبا مهما للغاية في الزمالك. كذلك أسامة فيصل، مقتنع بقدراته، يحتاج فقط فرصة حقيقية".

وشارك الجزيري، الذي انضم للزمالك في يناير الماضي، في 3 مباريات مع الفريق في الدوري المصري الممتاز ولم يسجل أهدافا.

ولم يحرز أهدافا أيضا اللاعب أسامة فيصل الذي شارك في 10 مباريات مع الزمالك في الموسم الجاري.

ويرى أبو العلا أن على كارتيرون الاهتمام بقطاع الناشئين، خاصة في فترة التوقف الدولي الحالية.

وأضاف "بعض الناشئين يتم الاستغناء عنهم، عوضا عن ذلك لابد من مشاهدتهم والحكم عليهم قبل رحيلهم. يجب الاستعانة بالجيدين لدعم الفريق الأول".

وأتم "يجب أيضا وضع برنامج تأهيلي مميز لأيمن حفني ومحمد عبد الشافي".

ولم يشارك عبد الشافي في أي مباراة في الموسم الجاري وتعافى مؤخرا من إصابة في الكتف.

بينما انضم أيمن حفني للزمالك في يناير الماضي ولم يشارك في أي مباراة حتى الآن.

الزمالك محمد أبو العلا كارتيرون
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