حسني عبد ربه: لا أمانع العمل كمدير للكرة في الإسماعيلي

لا يمانع حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي ومصر السابق العودة للعمل في الأول بعد تولي إيهاب جلال مهمة قيادة الفريق.

وقال عبد ربه عبر إذاعة أون سبورت:"العمل كمدير للكرة؟ أنا مستعد لمساندة الإسماعيلي من أي مكان، فهو بيتي. ميولي إدارية أكثر منها فنية. أحاول أيضا نقل خبراتي للاعبين الصغار في الأكاديمية الخاصة بي، وأشارك أحيانا معهم في التدريبات".

وبسؤاله هل يعود للعب إذا طلب إيهاب جلال ذلك يجيب "اعتزلت في فترة غامضة احتراما لاسمي وتاريخي.

الكرة في دمي وأتدرب يوميا حفاظا على لياقتي البدنية".

ثم استدرك "لكن أرى أن الفرصة صعبة خاصة أنني ابتعدت منذ ثلاث سنوات والاتجاه حاليا للدفع بأسماء شابة وجاهزة".

واعتزل عبد ربه (36 عاما) كرة القدم في 2019.

نجم الوسط السابق لعب للإسماعيلي وستراسبورج الفرنسي والأهلي الإماراتي والاتحاد والنصر السعوديين.

ومثل منتخب مصر في 100 مباراة وسجل 16 هدفا.

وحضر عبد ربه يوم الأحد مؤتمر تقديم إيهاب جلال المدير الفني الجديد للإسماعيلي.