أسوان ينقل معسكره من الإسكندرية إلى الإسماعيلية ويخوض 3 وديات

الإثنين، 22 مارس 2021 - 10:14

كتب : FilGoal

أسوان - بيان رسمي

أعلن نادي أسوان نقل معسكره والذي كان مقررا له مدينة الإسكندرية إلى الإسماعيلية نظرا لعدة جاهزية بعض الترتيبات كما كان مقررا مسبقا.

ويغادر فريق أسوأن واللاعبين والجهاز الفني إلى الإسماعيلية صباح الإثنين لبداية المعسكر خلال فترة التوقف الدولي.

واتفق الجهاز الإداري على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة معسكر الإسماعيلية.

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ويبدأ المعسكر يوم الإثنين وحتى يوم 29 من شهر مارس الجاري.

ويحتل أسوان المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

وتتوقف مسابقات الأندية لكرة القدم، بسبب فترة التوقف الدولي التي تبدأ اليوم وتنتهي بنهاية شهر مارس الجاري.

أسوان في الدوري
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