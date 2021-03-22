حمص: لهذا السبب لم ألعب لـ الأهلي أو الزمالك

الإثنين، 22 مارس 2021 - 10:10

كتب : FilGoal

محمد حمص

قال محمد حمص نجم الإسماعيلي ومصر السابق إنه فضل البقاء في الأول على الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك، مشيرا إلى أن مسؤولي القطبين تحدثوا معه لضمه من الدراويش.

وصرح لاعب وسط الدراويش السابق خلال حديثه في قناة أون تايم سبورتس "لم أنتقل للأهلي أو الزمالك لأني كنت ألعب في ناد كبير، به كل مقومات النجاح".

وأضاف "الأهلي والزمالك طلباني، من الأهلي كابتن ثابت البطل تواصل معي، ومن الزمالك مندوه الحسيني. كلاعب، لدي طموح، والإسماعيلي ناد كبير. فارق الراتب لم يكن كبيرا، إضافة إلى أنني ابن من أبناء الإسماعيلي، النادي له فضل علي".

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واستمر "إذا تلقيت عرضا بعشرة أضعاف الراتب؟ كنت سأستمر في الإسماعيلي كذلك. كنت سعيدا ومستمتعا في الإسماعيلي، المال ليس كل شيء".

قضى حمص (42 عاما) مسيرته بأكملها في الإسماعيلي، باستثناء موسم 2014-2015 الذي لعب فيه لوادي دجلة.

واعتزل حمص في 2015 وعمره 36 عاما.

وتوج حمص بلقب الدوري المصري الممتاز مع الإسماعيلي في موسم 2001-2002.

ومثل منتخب مصر في 21 مباراة وسجل هدفا وحيدا كان في شباك إيطاليا في كأس القارات 2009.

محمد حمص الإسماعيلي
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