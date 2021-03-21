إيهاب جلال: المقاصة لم يكن ليوافق على تدريبي للإسماعيلي في هذه الحالة

الأحد، 21 مارس 2021 - 23:49

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المباراة

يرى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي أن مصر للمقاصة لم يكن ليوافق على تدريبه للدراويش إذا كان الفريق في حالة جيدة في جدول الدوري العام.

ووافقت إدارة نادي مصر للمقاصة على ترك إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي.

وقال إيهاب جلال لقناة "أون تايم سبورتس" عن تدريب الإسماعيلي "إحساس مختلف عن أي فريق أخر قمت بتدريبه بغض النظر عن موقف الفريق".

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وتابع "لم أكن أحلم بأن أكون مديرا فنيا وأنا لاعب".

وأضاف "لو كان موقف الإسماعيلي جيدا لم يكن مصر للمقاصة ليوافق على الاستغناء عني لكي أتولى تدريب الدراويش".

وشدد "الإسماعيلي في موقف صعب ودون التوفيق لن نستطيع أن نفعل أي شيء".

واستمر "جماهير الإسماعيلي مختلفة عن أي فريق أخر، أقول لهم إن تشجيعكم للفريق أمر مهم للغاية".

وأتم "عشت أجواء جميلة مع مصر للمقاصة وأشكر المسؤولين على موقفهم".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة من 16 مباراة في الدوري.

إيهاب جلال الإسماعيلي
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