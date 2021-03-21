بيولي: بدأنا الموسم بطموح مختلف.. وبن ناصر مفيد لميلان

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان أن فريقه بدأ الموسم بطموح مختلف عما يرغبون في تحقيق الآن.

وفاز ميلان على فيورنتينا بنتيجة 3-2 في الجولة 28 للدوري الإيطالي.

وقال بيولي لشبكة "سكاي" إيطاليا عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة لأننا آتينا من مباراة محبطة في الدوري الأوروبي".

وخسر ميلان من مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 ليودع الدوري الأوروبي من دور الـ16.

وعن حديث زلاتان إبراهيموفيتش حول تقليل الفارق مع إنتر المتصدر، قال: "إبرا كان محقا بالحديث عن الدوري، لأننا كنا المتصدر في أغلب الفترات".

وتابع "لم نبتعد كثيرا ولدينا الجودة لكي نلعب كل مباراة من أجل الفوز".

واستمر "بدأنا الموسم بطموح مختلف وكنا نرغب في التواجد في أول 4 مراكو، لكن الآن نتمنى أن نختتم الدوري بحالة إيجابية".

وعن خسارة يوفنتوس من بينفينتو، قال: "ما حدث لم يكن متوقعا، لكنها كرة القدم وكل شيء وارد الحدوث لكننا لم نتوقع ذلك".

وحول أداء إسماعيل بن ناصر العائد بعد غياب، قال: "أتفق أن تونالي وميتي يلعبان بشكل جيد لكن إسماعيل لديه خصائص مختلفة تفيد أسلوب لعبنا".

وأتم "أفتقدناه للغاية، والآن سيذهب للعب (مع الجزائر) في التوقف الدولي ونأمل أن يلعب بعض الدقائق لكي نتمتع بتأثيره على الفريق في الأمتار الأخيرة من الموسم".

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 59 نقطة بفارق 6 نقاط عن إنتر المتصدر بـ65 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.