بيولي: بدأنا الموسم بطموح مختلف.. وبن ناصر مفيد لميلان

الأحد، 21 مارس 2021 - 22:53

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان أن فريقه بدأ الموسم بطموح مختلف عما يرغبون في تحقيق الآن.

وفاز ميلان على فيورنتينا بنتيجة 3-2 في الجولة 28 للدوري الإيطالي.

وقال بيولي لشبكة "سكاي" إيطاليا عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة لأننا آتينا من مباراة محبطة في الدوري الأوروبي".

أخبار متعلقة
"فريق جيد يا أحمق".. رد غاضب من بيولي على سولشاير بعد نهاية قمة ميلان يونايتد مؤتمر بيولي: لننس نتيجة الذهاب أمام مانشستر يونايتد.. استعدنا إبراهيموفيتش وبن ناصر مؤتمر بيولي – مواجهة يونايتد ليست نهائيا.. ومنبهر بفوزهم على سيتي بيولي: ميلان ليس من المريخ.. وإبراهيموفيتش زعيم هذه المجموعة مؤتمر بيولي: أود أن أكون أصغر 30 عاما لألعب مع فريقي.. وسنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية

وخسر ميلان من مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 ليودع الدوري الأوروبي من دور الـ16.

وعن حديث زلاتان إبراهيموفيتش حول تقليل الفارق مع إنتر المتصدر، قال: "إبرا كان محقا بالحديث عن الدوري، لأننا كنا المتصدر في أغلب الفترات".

وتابع "لم نبتعد كثيرا ولدينا الجودة لكي نلعب كل مباراة من أجل الفوز".

واستمر "بدأنا الموسم بطموح مختلف وكنا نرغب في التواجد في أول 4 مراكو، لكن الآن نتمنى أن نختتم الدوري بحالة إيجابية".

وعن خسارة يوفنتوس من بينفينتو، قال: "ما حدث لم يكن متوقعا، لكنها كرة القدم وكل شيء وارد الحدوث لكننا لم نتوقع ذلك".

وحول أداء إسماعيل بن ناصر العائد بعد غياب، قال: "أتفق أن تونالي وميتي يلعبان بشكل جيد لكن إسماعيل لديه خصائص مختلفة تفيد أسلوب لعبنا".

وأتم "أفتقدناه للغاية، والآن سيذهب للعب (مع الجزائر) في التوقف الدولي ونأمل أن يلعب بعض الدقائق لكي نتمتع بتأثيره على الفريق في الأمتار الأخيرة من الموسم".

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 59 نقطة بفارق 6 نقاط عن إنتر المتصدر بـ65 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
كومان: مباراة سوسيداد أثبتت قدرتنا للمنافسة على كل البطولات 4 ساعة | الدوري الإسباني
جريزمان: الجميع قادر على صنع الفارق في برشلونة 4 ساعة | الدوري الإسباني
نابولي يشعل صراع المقاعد الأوروبية بفوز ثمين على روما 5 ساعة | الدوري الإيطالي
باريس سان جيرمان ينقض على الصدارة برباعية تاريخية في شباك ليون 5 ساعة | الدوري الفرنسي
قطار برشلونة العنيف يدهس ريال سوسيداد بسداسية 6 ساعة | الدوري الإسباني
إيهاب جلال: المقاصة لم يكن ليوافق على تدريبي للإسماعيلي في هذه الحالة 6 ساعة | الدوري المصري
ليلة مصالحة مورينيو.. توتنام يقترب من المربع بثنائية في أستون فيلا 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيولي: بدأنا الموسم بطموح مختلف.. وبن ناصر مفيد لميلان 7 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك