جلسة تنسيقية بين كارتيرون وقطاع الناشئين في الزمالك

يعقد باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك، جلسة صباح غد الإثنين مع طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين بالنادي، وبدر حامد مدير القطاع.

وتأتي جلسة كارتيرون مع يحيى وحامد من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بالخطة التي ستتم خلال الفترة المقبلة بين قطاع الناشئين والفريق الأول.

ويهدف كارتيرون للاستفادة من العناصر المميزة من اللاعبين، ليكونوا نواة الفريق الأول مستقبلا.

كما يناقش الثلاثي بعض الأمور الأخرى في إطار الإستراتيجية التي ينوي الفرنسي كارتيرون تطبيقها مستقبلا.

كان كارتيرون قد عاد مؤخرا لتدريب الزمالك خلفا لـ جايمي باتشيكو، المدرب البرتغالي الذي رحل عن منصبه بقرار من إدارة الزمالك.