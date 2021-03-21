إبراهيموفيتش: ميلان أظهر شخصيته.. وعلي إثبات أحقيتي بتجديد عقدي

يرى زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان أن فريقه أظهر شخصيته خلال مباراة فيورنتينا مشيرا إلى أن يتمتع بعلاقة جيدة مع إدارة الفريق ولا يوجد أي مشكلات لتجديد عقده.

وفاز ميلان على فيورنتينا بنتيجة 3-2 في الدوري الإيطالي بعدما كان متأخرا في النتيجة بنتيجة 2-1.

وسجل إبراهيموفيتش الهدف الأول لفريقه في المباراة.

وقال إبراهيموفيتش لشبكة "سكاي" إيطاليا عقب المباراة: "بعد الهزيمة والخروج من الدوري الأوروبي علينا الآن أن نقاتل من أجل الدوري، العودة في النتيجة كانت مهمة للغاية".

وودع ميلان الدوري الأوروبي من دور الـ16 بعد الخسارة من مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وأضاف "كان لدينا الروح والعقلية حين كنا متأخرين في النتيجة لكننا رغبنا في الفوز وأظهرنا شخصية هذا الفريق ويجب علينا أن نواصل".

واستمر "لدي المسؤولية لمساعدة هذا الفريق بقدر المستطاع خارج وداخل الملعب، الفريق تفاعل بشكل جيد والآن نحن في فترة مهمة مزحمة من الموسم والبعض لديهم توقف دولي والبعض لا".

وعن عودته لمنتخب السويد، قال: "رغبتي هي مواصلة اللعب وأن أستمتع بكرة القدم وأي شيء إضافة فيعد بمثابة العلاوة بالنسبة لي لكني أشعر بالفخر للعودة للعب مع السويد بعد كل هذه السنوات".

وتابع "المدرب جاء لميلان ليشاهدني في ملعب التدريب وتحدثنا سويا وبعدها قام باستدعائي".

وعاد إبراهيموفيتش لقائمة منتخب السويد لأول مرة منذ عام 2016.

وأصبح إبراهيموفيتش أكبر لاعب يصل لـ15 هدفا في الدوري الإيطالي.

وعن ذلك قال: "علينا ألا نتحدث عن عمري فأنا مثل بنجامين بوتون كلما مر العمر كلما شعرت بأني أصغر".

بنجامين بوتون هو بطل فيلم الحالة المحيرة لـ بنجامين بوتون وهو فيلم أمريكي تم إنتاجه عام 2008، تدور أحداثه عن شخص وُلد بعمر كبير ومع مرور الوقت كان سنه يصغر.

وعن تجديد عقده، قال: "علي أن أنظر على ما أفعله على أرض الملعب وأُثبت أنني أستحق تجديد تعاقدي".

وأتم "كل شيء تحت السيطرة وسنرى ما سيحدث، لدينا علاقة جيدة (مع الإدارة) ولا داع للإندفاع".

إبراهيموفيتش (39 عاما) سجل 15 هدفا خلال 15 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وينتهي غقد إبراهيموفيتش بنهاية الموسم الحالي مع ميلان.