صلاح يصل القاهرة.. وينضم لتدريبات المنتخب الإثنين

وصل محمد صلاح نجم ليفربول إلى القاهرة، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر لشهر مارس.

وسيخضع محمد صلاح إلى مسحة طبية صباح غد الإثنين، وعلى إثر نتيجتها، سينضم لتدريبات المنتخب المسائية.

وسيخوض المنتخب مرانا مفتوحا أمام الصحفيين مساء غد الإثنين، وسيتواجد فيه صلاح إذا ثبتت سلبية مستحته لـ كورونا.

محمد صلاح سيشارك رفقة منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام البدري، بعد الغياب عن مباريات المعسكرات الثلاثة الماضية لأسباب مختلفة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجٌزر القٌمر يومي 25 و26 مارس الجاري، ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.