دون مشاركة صلاح.. المنتخب يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر

خاض منتخب مصر مرانه الجماعي الأول تحت قيادة حسام البدري استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

واجتمع البدري وجهازه الفني باللاعبين قبل بدء المران الذي أقيم في ستاد القاهرة الدولي.

وشرح حسام البدري المدير الفني أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحقيق أهداف هذه المرحلة بالتأهل للبطولة.

وحضر المران محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول في مران منتخب مصر غدا الإثنين، بعد وصوله قبل قليل إلى القاهرة قادما من إنجلترا.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم.

ومن المقرر أن ينضم إلى مقر اقامة بعثة المنتخب كل من أحمد مجاهد رئيس الاتحاد وأحمد حسام عوض عضو الاتحاد بعد اتمام اجراء المسحات وحتى موعد المغادرة حيث سيرأس مجاهد البعثة ويرافقها عوض.

يأتي ذلك في إطار الاجراءات الاحترازية المشددة حفاظا على سلامة اللاعبين.