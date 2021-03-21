دون مشاركة صلاح.. المنتخب يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر

الأحد، 21 مارس 2021 - 22:18

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة كينيا

خاض منتخب مصر مرانه الجماعي الأول تحت قيادة حسام البدري استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

واجتمع البدري وجهازه الفني باللاعبين قبل بدء المران الذي أقيم في ستاد القاهرة الدولي.

أخبار متعلقة
تصفيات إفريقيا - فاروق جعفر لـ في الجول: اختيارات البدري جيدة.. ويجب أن يتوقف المستبعدون عن انتقاده تصفيات إفريقيا - شادي محمد لـ في الجول: هناك علامات استفهام على بعض اللاعبين.. وكان يجب انضمام أبو جبل ختام بطولة "مكادي هايتس" لكرة القدم الخماسية وسط حضور نجوم الرياضة

وشرح حسام البدري المدير الفني أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحقيق أهداف هذه المرحلة بالتأهل للبطولة.

وحضر المران محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول في مران منتخب مصر غدا الإثنين، بعد وصوله قبل قليل إلى القاهرة قادما من إنجلترا.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم.

ومن المقرر أن ينضم إلى مقر اقامة بعثة المنتخب كل من أحمد مجاهد رئيس الاتحاد وأحمد حسام عوض عضو الاتحاد بعد اتمام اجراء المسحات وحتى موعد المغادرة حيث سيرأس مجاهد البعثة ويرافقها عوض.

يأتي ذلك في إطار الاجراءات الاحترازية المشددة حفاظا على سلامة اللاعبين.

منتخب مصر حسام البدري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيولي: بدأنا الموسم بطموح مختلف.. وبن ناصر مفيد لميلان 9 دقيقة | الدوري الإيطالي
جلسة تنسيقية بين كارتيرون وقطاع الناشئين في الزمالك 25 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش: ميلان أظهر شخصيته.. وعلي إثبات أحقيتي بتجديد عقدي 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
صلاح يصل القاهرة.. وينضم لتدريبات المنتخب الإثنين 41 دقيقة | منتخب مصر
دون مشاركة صلاح.. المنتخب يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر 44 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات إفريقيا - فاروق جعفر لـ في الجول: اختيارات البدري جيدة.. ويجب أن يتوقف المستبعدون عن انتقاده ساعة | منتخب مصر
استراحة في إسبانيا - ريال سوسيداد (0) (2) برشلونة.. تقدم كتالوني ساعة | الدوري الإسباني
جدار أوبلاك ينقذ أتليتكو.. ألافيس يفشل في تقديم هدية لـ برشلونة وريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك