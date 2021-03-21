تصفيات إفريقيا - فاروق جعفر لـ في الجول: اختيارات البدري جيدة.. ويجب أن يتوقف المستبعدون عن انتقاده

الأحد، 21 مارس 2021 - 21:58

كتب : بسام أبو بكر

حسام البدري - مصر

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن اختيارات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر جيدة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن الأسماء التي كانت تستحق الانضمام للمنتخب ومن المنتظر تألقه وما هو التشكيل الأنسب للفراعنة في المباراتين.

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وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "اختيارات البدري جيدة وعددها كبير ورغم ذلك هناك بعض اللاعبون المستبعدون يهاجمونه على وسائل التواصل الاجتماعي دون سبب مقنع".

وأضاف "البدري صاحب القرار الأول والأخير وهو الذي سيتحمل المسؤولية كاملة إذا لم ينجح لذلك لا نستطيع التحدث عن اختياراته وننتظر رؤية هؤلاء اللاعبين داخل الملعب ومن ثم تقييمهم".

وأكمل "من الوارد تألق أي لاعب خلال مباراتي كينيا وجزر القمر نظرا لضعفهما".

وأتم تصريحاته "أقول لأي لاعب انتقد البدري انتظر واصبر وتوقف عن مهاجمته".

واختار فاروق جعفر التشكيل الأنسب لمنتخب مصر لمواجهة كينيا كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أحمد حجازي – الونش – أحمد فتوح.

الوسط: محمد النني – طارق حامد – أفشة.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه.

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