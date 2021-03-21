انتهت في إسبانيا - ريال سوسيداد (1) (6) برشلونة.. فوز ساحق

الأحد، 21 مارس 2021 - 21:45

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - سوسيداد - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد في ملعب ريالي أرينا بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

....

نهاية المباراة

ق.89 جوووووووووووول ميسي يضيف السادس بعد عرضية جوردي ألبا

ق.85 خروج ديست وجريزمان ودخول ترينكاو وريكي بويج

ق.83 دخول موديبو سانيان بدلا من زوبيلديا، وجون باوتيستا بدلا من إيزك

ق.79 خروج ديمبيلي ودخول مارتن برايثوايت

ق.77 جوووووووووول رااااااائع من الشاب بارينتشيا بعد تبادل الكرة مع كارلوس فيرنانديز

ق.72 خروج مارتين زوبيمندي ودخول كارلوس فيرنانديز

ق.71 جووووووووول ديمبيلي يسجل هدفا شرعيا هذه المرة بعد مجهود فردي مميز

ق.67 خروج بوسكيتس ودخول أراوخو، وخروج بيدري ودخول إلايش موريبا

ق.66 ديمبيلي ينطلق ويسدد ويسجل بعد تمريرة ميسي لكن الحكم المساعد يرفع رايته معلنا عن تسلل

ق.61 دخول أندر بارينتشيا وعدنان يانوزاي بدلا من بورتو وأندوني جوروسابيل

ق.59 ديمبيلي يحاول التسجيل بدوره من زاوية ضيقة لكن ريميرو يمنع الخامس

ق.56 جوووووووول ميسي يضيف الرابع بعد انفراده بالمرمى على إثر تمريرة طولية رائعة من بوسكيتس

ق.53 جوووووووول ديست يسجل الثاني بعد عمل فردي جبار من جوردي ألبا صانع الهدف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 جوووووووول ديست يضيف الهدف الثاني لـ برشلونة من صناعة ليو ميسي

ق.38 تير شتيجن يتألق مجددا أمام تسديدة إيزاك الصاروخية الأرضية!

ق.37 جوووووووول جريزمان يفتتح التسجيل بعد عرضية ألبا وتسديدة ديمبيلي التي تصدى لها ريميرو ليجدها الفرنسي في مواجهة المرمى

ق.36 عرضية من ديست يحاول ريميرو إمساكها لكن ترتد من العارضة

ق.24 أخطر فرص ريال سوسيداد حتى اللحظة! إيزاك ينطلق ويخترق منطقة الجزاء ويسدد بقوة لكن تير شتيجن يتصدى

ق.11 تسديدة يمينية من ميسي لكنها تصل ضعيفة في منتصف المرمى إلى ريميرو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة ريال سوسيداد في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
نابولي يشعل صراع المقاعد الأوروبية بفوز ثمين على روما 8 دقيقة | الدوري الإيطالي
باريس سان جيرمان ينقض على الصدارة برباعية تاريخية في شباك ليون 21 دقيقة | الدوري الفرنسي
قطار برشلونة العنيف يدهس ريال سوسيداد بسداسية 41 دقيقة | الدوري الإسباني
إيهاب جلال: المقاصة لم يكن ليوافق على تدريبي للإسماعيلي في هذه الحالة 51 دقيقة | الدوري المصري
ليلة مصالحة مورينيو.. توتنام يقترب من المربع بثنائية في أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
بيولي: بدأنا الموسم بطموح مختلف.. وبن ناصر مفيد لميلان ساعة | الدوري الإيطالي
جلسة تنسيقية بين كارتيرون وقطاع الناشئين في الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش: ميلان أظهر شخصيته.. وعلي إثبات أحقيتي بتجديد عقدي 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك