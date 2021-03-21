تصفيات إفريقيا - شادي محمد لـ في الجول: هناك علامات استفهام على بعض اللاعبين.. وكان يجب انضمام أبو جبل

يرى شادي محمد نجم الأهلي السابق أن هناك بعض علامات الاستفهام على اختيارات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن الأسماء التي كانت تستحق الانضمام للمنتخب ومن المنتظر تألقه وما هو التشكيل الأنسب للفراعنة في المباراتين.

وقال شادي محمد لـFilGoal.com: "لدي علامات استفهام على بعض اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر، ويجب أن ينضم للمنتخب اللاعب الذي يتألق فقط".

وأضاف "كذلك اللاعب الذي يحافظ على مستواه، ولا يجب أن يكون أحد اللاعبين مطمئن لمكانه في المنتخب حتى إذا كان أحد النجوم الكبار ومستواه تراجع يجب استبعاده".

وواصل "هذا هو العدل ويجب أن يتم تطبيق ذلك في المنتخب".

واستمر في تصريحاته "على أي أساس انضم جنش للمنتخب، أنا أحبه ولا أتحدث كلاعب سابق في الأهلي، لكنه عائد للتو من إصابة ولم يصل لأفضل مستوى وتلقى أهدافا كثيرة مؤخرا".

وأكمل "ولماذا لم ينضم محمد عبد المنصف الذي ظهر بشكل مميز مع وادي دجلة، على الأقل تكريما لمجهوده الكبير الذي يستحق عليه فرصة للانضمام للمنتخب".

وواصل "أرى أن الثنائي محمد أبو جبل وعبد المنصف هو الذي كان يستحق الانضمام للمنتخب".

وعن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر أمام كينيا اختار شادي محمد:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أحمد حجازي – الونش – أحمد فتوح.

الوسط: محمد النني – طارق حامد – أفشة.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه.