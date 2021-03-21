ختام بطولة "مكادي هايتس" لكرة القدم الخماسية وسط حضور نجوم الرياضة

أقيمت فعاليات حفل ختام بطولة كأس مكادي هايتس لكرة القدم للرجال والسيدات في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري بمدينة مكادي هايتس، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر.

وشهدت البطولة حضور كل من المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء إيهاب رشاد، نائباً عن محافظ البحر الأحمر، والدكتور عمرو ممدوح مدير إدارة التعاون الدولي الرياضي التابعة للإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وفراج عبد المقصود مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وذلك بهدف التنشيط والترويج السياحي والرياضي في مصر.

قام رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، ونائب محافظ البحر الأحمر، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، والرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس بتسليم جوائز البطولة للفائزين وسط أجواء احتفالية، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة والفن في مصر هم عماد متعب وعصام الحضري وكريم فهمي وهشام ماجد ونادر حمدي.

وأشاد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالبطولة التي جاءت لتؤكد نجاح مصر في تنظيم الأنشطة المختلفة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لما تقوم به من تطبيق صارم ومنضبط للإجراءات الإحترازية اللازمة. وأكد إلى دور الهيئة الفعال في الترويج للسياحة في مصر، وأن مشاركة الهيئة في فعاليات نهائيات بطولة كأس مكادي هايتس لكرة القدم تأتي تزامناً مع احتفال الهيئة بمرور 40 عاماً على تأسيسها كذراع استراتيجي لوزارة السياحة.

وأوضح أن حرص الدولة على تعزيز وتنشيط الحركة السياحية في مصر له دور هام في تحقيق النمو الاقتصادي، وأشار إلى أن الهيئة تتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والقطاع الخاص بهدف دعم وتنشيط السياحة، وذلك من خلال العمل على إبراز المقومات السياحية في كافة المحافظات وفقاً لرؤية مستدامة تهدف إلى نشر الوعي السياحي، مؤكداً دعم الهيئة المستمر للعديد من الأنشطة في مختلف المجالات منها الرياضية، والفنية، والثقافية خاصة في المحافظات السياحية المختلفة".

وصرح عمرو ممدوح، مدير إدارة التعاون الدولي الرياضي التابعة للإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة دائماً ما يحرص علي الاستثمار في المجال الرياضي الذي من شأنه زيادة استثمارات السياحة الرياضية في محافظة البحر الأحمر مثل كأس مكادي هايتس لكرة القدم. كما أكد على أن ذلك يأتي ضمن توجهات الدولة لدعم الرياضة بصفة عامة والسياحة الرياضية بصفة خاصة.

وأعرب تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس عن سعادته بالنجاح الكبير للبطولة وما شهدته من حضور جماهيري وإعلامي كبير، متوجها بالشكر لوزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، ومحافظة البحر الأحمر على دورهم الكبير في دعم هذه البطولة وتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لخروج البطولة بهذا الشكل المثالي."

وأضاف "شارك في البطولة أكثر من 400 لاعب ولاعبة تبدأ أعمارهم من سن 18 عاماً، ضمن 30 فريق للرجال و10 فرق للسيدات، حيث بدأت مباريات البطولة بنادي الجزيرة بالقاهرة في الفترة من 27 إلى 28 فبراير الماضي، وبنادي المعادي في الفترة من 12 إلى 13 مارس."

وأشار دويدار إلى أن مكادي بصدد تنظيم العديد من الفاعليات الفنية والرياضية بمدينة مكادي هايتس خلال فترة الصيف المقبل وذلك بعد النجاح الذي حققته بطولة مكادي هايتس لكرة القدم للرجال والسيدات، نظراً لما تتمتع به المدينة من بنية أساسية ومساحات شاسعة وخدمات متميزة ووسائل ترفيهية قادرة على استيعاب العديد من الفاعليات سواء الفنية أو الرياضية.