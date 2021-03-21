تشكيل برشلونة – كومان لا يغير فريقا فائزا أمام سوسيداد

واصل رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، الاعتماد على نفس الأسماء التي دفع بها في المباريات الماضية.

برشلونة يحل ضيفا على ريال سوسيداد في ملعب ريالي أرينا، بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

ولم يجر كومان أي تعديلات، فدفع بالثلاثي الهجومي: ليو ميسي، وأنطوان جريزمان، وعثمان ديمبيلي.

كما واصل التعويل على أوسكار مينجيزا في عمق الدفاع رغم تعافي رونالد أراوخو وتواجده على مقاعد البدلاء.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز لاستعادة المركز الثاني الذي استحوذ عليه ريال مدريد مؤقتا منذ الليلة الماضية بعد انتصاره على سيلتا فيجو.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – أوسكار مينجيزا – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: نيتو – أرناو تيناس – رونالد أراوخو – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو – ريكي بويج – ميراليم بيانيتش – إلايش موريبا – ماتيوش فيرنانديش – مارتن برايثوايت – فرانسيسكو ترينكاو

تشكيل ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

الدفاع: أندوني جوروسابيل – إيجور زوبيلديا – روبن لو نورمان – مارتين ميراكيلانز

الوسط: أندر جيفارا – مارتن زوبيمندي – ميكيل ميرينو

الهجوم: بورتو – أليكساندر إيزاك – ميكيل أويارزابال