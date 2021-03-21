أبو جريشة: إيهاب جلال رجل المرحلة.. وتقبلت اعتذار حسني عبد ربه

الأحد، 21 مارس 2021 - 20:24

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - المصري - بيراميدز

أبدى علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، ثقة كبيرة في إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق.

وصرّح أبو جريشة خلال مؤتمر تقديم جلال: "إيهاب جلال ليس جديدا على الإسماعيلي والإسماعيلية، إنه محل ثقة وتقدير".

وأضاف: "إيهاب جلال رجل المرحلة، ونتمنى له التوفيق".

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وتابع: "أشكر كل من لعب دورا في إتمام التعاقد مع إيهاب جلال".

وأوضح: "مهمة اللجنة الفنية محدودة، وهي تصحيح مسار الفريق الأول وقطاع الناشئين".

وشهد المؤتمر تقبيل حسني عبد ربه لرأس أبو جريشة والاعتذار له بعد انتقاده سابقا للجنة الفنية التي يترأسها فاكهة الكرة المصرية.

وعلّق أبو جريشة: "أتقبل اعتذار حسني عبد ربه، إنه ابن من أبنائي".

وكان الإسماعيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم الأحد التعاقد رسميا مع إيهاب جلال بعد انفصاله عن مصر للمقاصة.

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