هدية من السماء لـ سان جيرمان.. ليل يسقط أمام نيم المتواضع

سقط ليل بشكل مفاجئ أمام ضيفه نيم بهدفين مقابل هدف واحد بملعب بيير موري، في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

السنغالي موسى كوني تقدّم لـ نيم في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل البرتغالي تشيكا سريعا لـ ليل في الدقيقة 20.

لكن رينو ريبار سجل هدف الانتصار لـ نيم في الدقيقة 45 مباشرةً قبل نهاية الشوط الأول.

ليتجمّد رصيد ليل عند 63 نقطة في المركز الأول، فيما رفع نيم رصيده إلى 29 نقطة في المركز 18.

وبات ليل مهددا بفقدان صدارة الدوري لو تغلب باريس سان جيرمان على أوليمبيك ليون اليوم الأحد، إذ سيتعادلان في النقاط وفارق الأهداف يصب في صالح حامل اللقب.

أمّا نيم فيواصل معركته الشرسة للهبوط من الهبوط، ويتواجد حاليا في مركز يسمح له بخوض ملحق البقاء مع ثالث الدرجة الثانية.

ولم يفز ليل بالدوري الفرنسي إلا 3 مرات، آخرها في 2011 تحت قيادة رودي جارسيا وبكتيبة نارية ضمت أسماء كبيرة على شاكلة إدين هازارد وموسى سو وماتيو ديبوشي ويوهان كاباي وعادل رامي وجيرفينيو.