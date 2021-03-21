إيهاب جلال: الأجهز هو من سيشارك مع الفريق.. وسنقاتل لإسعاد جماهير الإسماعيلي

الأحد، 21 مارس 2021 - 19:22

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الأهلي - المقاصة

أكد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للإسماعيلي أن شعاره مع الفريق هو القتال من أجل إسعاد الجماهير، موضحا معيار اختياره للتشكيل الأساسي.

وتولى إيهاب جلال تدريب الإسماعيلي خلفا لدراجان يوفيتش.

وقال إيهاب جلال في مؤتمر تقديمه للصحفيين: "لا أُشغل نفسي بأسماء اللاعبين فالأجهز فنيا ونفسيا هو من سيلعب بشكل أساسي".

أخبار متعلقة
إيهاب جلال في الإسماعيلي.. "المدرب الأنسب الذي يحتاج مساعدة اللاعبين" 5 مشاكل تحتاج علاجا فوريا من إيهاب جلال في الإسماعيلي إيهاب جلال يقود الإسماعيلي المقاصة: إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر.. وما حدث معه ليس تحايلا على القانون "هدية لإنقاذ الإسماعيلي".. المقاصة يشرح لـ في الجول كيف سيضحي بـ إيهاب جلال.. والمرشحون لخلافته

واستمر "نمتلك فريقا جيدا والبداية ستكون من المباراتين المقبلتين".

وأضاف "هدفي هو بناء فريق للمستقبل حتى لا يعاني الفريق مثلما يحدث حاليا".

وتابع "أنتظر عودة المصابين لأنهم يشكلون جزءا كبيرا من قوة الفريق".

وعن تدريب الإسماعيلي قال: "سعيد بالتواجد مع نجوم الفريق السابقين الذين كنت أتشرف بالتقاط الصور التذكارية معهم قبل اللعب تحت قيادتهم".

وشدد "سعيد بالعودة لبيتي، فالإسماعيلي هو بيتنا جميعا وشعارنا الحالي هو القتال من أجل إسعاد الجماهير".

وواصل "الإسماعيلي لديه اسم كبير رغم ظروفه الحالية".

وتذكر "حين كنت أواجه الإسماعيلي في السابق، كان لدي بعض اللاعبين الذي يشعرون بالخوف من مواجهته لأن اسم الدراويش يرعب أي لاعب".

وأتم "الإسماعيلي أكثر من قدم مدربين في الكرة المصرية".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 16 مباراة.

الإسماعيلي إيهاب جلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
أبو جريشة: إيهاب جلال رجل المرحلة.. وتقبلت اعتذار حسني عبد ربه 5 دقيقة | الدوري المصري
هدية من السماء لـ سان جيرمان.. ليل يسقط أمام نيم المتواضع 19 دقيقة | الدوري الفرنسي
قرعة كأس الاتحاد – سيتي يواجه تشيلسي بنصف النهائي 23 دقيقة | أوروبا
مورينو يسجل ويصنع ويصاب في انتصار فياريال.. وفالنسيا يبتعد أكثر عن شبح الهبوط ساعة | الدوري الإسباني
إيهاب جلال: الأجهز هو من سيشارك مع الفريق.. وسنقاتل لإسعاد جماهير الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
مدير يوفنتوس يحسم مستقبل كريستيانو رونالدو ساعة | الدوري الإيطالي
في دربي الأهداف الستة.. عودة مجنونة لـ أرسنال أمام وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس إنجلترا - ليستر (2)-(1) يونايتد.. جوووووول تيليميناس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك