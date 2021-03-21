إيهاب جلال: الأجهز هو من سيشارك مع الفريق.. وسنقاتل لإسعاد جماهير الإسماعيلي

أكد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للإسماعيلي أن شعاره مع الفريق هو القتال من أجل إسعاد الجماهير، موضحا معيار اختياره للتشكيل الأساسي.

وتولى إيهاب جلال تدريب الإسماعيلي خلفا لدراجان يوفيتش.

وقال إيهاب جلال في مؤتمر تقديمه للصحفيين: "لا أُشغل نفسي بأسماء اللاعبين فالأجهز فنيا ونفسيا هو من سيلعب بشكل أساسي".

واستمر "نمتلك فريقا جيدا والبداية ستكون من المباراتين المقبلتين".

وأضاف "هدفي هو بناء فريق للمستقبل حتى لا يعاني الفريق مثلما يحدث حاليا".

وتابع "أنتظر عودة المصابين لأنهم يشكلون جزءا كبيرا من قوة الفريق".

وعن تدريب الإسماعيلي قال: "سعيد بالتواجد مع نجوم الفريق السابقين الذين كنت أتشرف بالتقاط الصور التذكارية معهم قبل اللعب تحت قيادتهم".

وشدد "سعيد بالعودة لبيتي، فالإسماعيلي هو بيتنا جميعا وشعارنا الحالي هو القتال من أجل إسعاد الجماهير".

وواصل "الإسماعيلي لديه اسم كبير رغم ظروفه الحالية".

وتذكر "حين كنت أواجه الإسماعيلي في السابق، كان لدي بعض اللاعبين الذي يشعرون بالخوف من مواجهته لأن اسم الدراويش يرعب أي لاعب".

وأتم "الإسماعيلي أكثر من قدم مدربين في الكرة المصرية".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 16 مباراة.