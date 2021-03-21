إيهاب جلال في الإسماعيلي.. "المدرب الأنسب الذي يحتاج مساعدة اللاعبين"

تولى إيهاب جلال المهمة الفنية للإسماعيلي أملا في إنقاذ الفريق من موقفه الحالي في الدوري المصري.

جلال الذي لعب في الإسماعيلي في فترة التسعينيات وعمل كمدير كرة للفريق من قبل، لديه مهمة صعبة لتحسين وضع الفريق في الموسم الحالي.

موقف قد يتعقد أكثر إذا انتصر الإنتاج الحربي صاحب المركز الأخير برصيد 10 نقاط في مباراته المقبلة ضد وادي دجلة.

FilGoal.com تحدث مع عدد من نجوم ومدربي الإسماعيلي السابقين عن قرار تولي إيهاب جلال المسؤولية الفنية للفريق وما هي أول المشكلات التي سيكون عليه حلها لتعديل موقف الدراويش.

في البداية تحدث حسني عبد ربه نجم الفريق وقائده السابق عن إن الإسماعيلي كان ينتظر مدربا بقيمة إيهاب جلال.

وقال حسني عبد ربه لـFilGoal.com: "كننا ننتظر مدرب يتولى المسؤولية الفريق في قدر إيهاب جلال".

وأوضح "علينا أن نسانده وألا نفكر في أي شيء سوى مساندته حتى يستطيع بخبرته الكبيرة أن يقود الفريق للخروج من هذه الأزمة".

وشدد "الجميع يعلم أن مهمته صعبة لكن يتبقى للإسماعيلي الدور الثاني في الدوري بأكمله وننتظر التوفيق حتى يعبر الفريق أزمته".

وتابع "مطلوب منه إعادة الثقة للاعبين لأنهم بمثابة أدواته الفنية التي سيعتمد عليها وبالمثل ننتظر من اللاعبين أن يكونوا قدر المسؤولية وأن يعرفوا قيمة اسم النادي الإسماعيلي".

وأتم قائلا: "أرجوا أن يلعبوا بمنتهى الحماس حتى يساعدوا الفريق في الابتعاد عن مناطق الخطورة".

يرى أشرف خضر المدير الفنى السابق الاسماعيلى ان وجود ايهاب جلال كمدير فنى للدراويش ضرورى فى هذه المرحله

وقال أشرف خضر المدير الفني السابق للإسماعيلي لـFilGoal.com: "وجود إيهاب جلال كان ضروريا في هذه المرحلة".

وأضاف "هو الأنسب لأن بجانب أسلوب الفني فهناك رضاء عنه من الجميع وهذا الإجماع على تواجده سيقلل من حدوث أزمات في الفريق".

وتابع "اللاعبون السابقون من أبناء النادي يدعمون إيهاب جلال بقوة حرصا على خروج الفريق من أزمته".

وأنهى "أول مشكلة ستواجهه هي إعادة الثقة للاعبين، وأثق في قدرته على ذلك، كما سيجد بعض المشكلات في خط الدفاع لكن قدراته التدريبية ستجعله يجد لها الحلول السريعة".

أما خالد القماش المدير الفني السابق فيرى أن إيهاب جلال في حاجة للمساعدة من اللاعبين لكي ينجح مع الفريق.

قال القماش لـFilGoal.com: "هو من المدربين المحليين المصنفين".

وتابع "وجوده ضروري لكنه ينتظر دعم اللاعبين أنفسهم ليعودوا لحماسهم لتحقيق الفوز".

واستمر "على الجميع أن يعلم أن وضع الفريق سيء جدا واللقاءات المقبلة صعوباتها ستزيد لأنها ستلعب في الدور الثاني في الدوري وهو الدور الأصعب بالطبع".

وأوضح "صعوبة المواجهات ستبدأ ضد سيراميكا كليوباترا الذي أراه الحصان الأسود للدوري".

وأتم حديثه "الجميع سيصبح تحت الضغط مع انتظار نتائج الفرق الأخرى، وهذه أمور تحتاج لرغبة من اللاعبين في تحقيق الفوز حتى يظهر عمل المدير الفني".

فيما يرى علي غيط لاعب الفريق وعضو مجلس الإدارة السابق أن إيهاب جلال قادر على العبور بالدراويش من الأزمة الحالية.

وقال غيط لـ FilGoal.com: "متفائل بوجود إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للفريق".

وتابع "هو قادر على العبور من تلك الأزمة لأن لديه إمكانيات تؤهله لإنقاذ الفريق".

واختتم "أول ما يجب أن يقوم إيهاب جلال بالعمل عليه هو تحسين الحالة النفسية للاعبين حتى يستطيع تحقيق أهدافه".

وضع الإسماعيلي الحالي يجعل مدرب مصر للمقاصة والمصري والزمالك في مهمة صعبة، فهل سينجح إيهاب جلال في تعديل موقف الدراويش؟ هذا ما سنعرفه بنهاية الموسم الحالي.