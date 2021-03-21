خبر في الجول – تحديد موعد عودة معلول لـ مصر

الأحد، 21 مارس 2021 - 18:14

كتب : أحمد الخولي

علي معلول لاعب الأهلي

تحدد موعد عودة علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي إلى مصر بعد انتهاء معسكر منتخب تونس.

ويعود معلول لـ مصر يوم 30 مارس الجاري بعد انتهاء معسكر منتخب تونس، على أن يستكمل علاجه في القاهرة.

وسيستكمل معلول علاجه في أحد المراكز الطبية بالقاهرة، قبل أن يعود للمباريات بعد شفائه تماما من الإصابة.

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ويعاني معلول من مشاكل عضلية، يغيب على إثرها منذ شهر يناير الماضي بعد الخروج مصابا أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد سمح لـ معلول بالسفر إلى تونس واستكمال علاجه مع منتخب تونس رغم تأكد غيابه عن المباريات للإصابة.

في الدوري الأهلي علي معلول
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