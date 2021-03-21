انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (3)-(3) أرسنال

الأحد، 21 مارس 2021 - 17:18

كتب : FilGoal

وست هام - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
يوفنتوس يكرم رونالدو بقميص خاص بركلة جزاء وهدف.. مرموش يقود سانت باولي للعودة إلى الانتصارات ضد أوسنابروك جوندوجان: نتمنى العودة من فترة التوقف الدولي في أفضل حالة

ق 76: القائم يمنع أنطونيو من تسجيل الرابع

ق 61: جووووووووول أرسنال يسجل الثاني عن طريق داوسن بالخطأ في مرماه

ق 47: لاكازيت يهدر الثاني والدفاع يبعد الكرة من على خط المرمى

ق 40: ساكا يهدر الثاني من انفراد وفابيانسكي يتألق

ق 38: جوووووووووووول لاكازيت يسجل الأول

ق 31: جووووووول سوتشيك والثالث

ق 17: جووووووووووول بوين والثاني

ق 15: جووووووووول لينجارد والأول

انطلاق المباراة

أرسنال وست هام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيهاب جلال: الأجهز هو من سيشارك مع الفريق.. وسنقاتل لإسعاد جماهير الإسماعيلي دقيقة | الدوري المصري
مدير يوفنتوس يحسم مستقبل كريستيانو رونالدو 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
في دربي الأهداف السنة.. عودة مجنونة لـ أرسنال أمام وست هام 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس إنجلترا - ليستر (0)-(0) يونايتد.. انطلاق المباراة 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال في الإسماعيلي.. "المدرب الأنسب الذي يحتاج مساعدة اللاعبين" 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تحديد موعد عودة معلول لـ مصر ساعة | الدوري المصري
مرموش: سعيد بالعودة للتسجيل.. وهدفي الثاني أُلغي بتسلل ضئيل ساعة | المحترفون
من صناعة أرتور.. بينفينتو يهزم يوفنتوس ويٌقرب اللقب لـ إنتر ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك