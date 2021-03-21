الزمالك: محترف الطائرة الكندي جاهز لمواجهة الأهلي

الأحد، 21 مارس 2021 - 16:38

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

أعلنت إدارة نادي الزمالك إجراءات قيد المحترف الكندي ستيفن هانت المنضم حديثا لفريق الكرة الطائرة بالنادي ليصبح اللاعب جاهزا لخوض المباريات المقبلة للفريق.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي، أن الزمالك حصل على بطاقة اللاعب وتأكد من إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بقيده ومشاركته مع الفريق، وذلك عن طريق المدير الإداري للفريق أحمد شعلان.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي غدا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري بالصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب، حيث سيكون المحترف الكندي جاهزا لخوض اللقاء خاصة وأنه منتظم في التدريبات الجماعية للفريق منذ وصوله ووصل لمرحلة الجاهزية البدنية والفنية لخوض المباريات.

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ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 29 نقطة، ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

الزمالك كرة طائرة
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