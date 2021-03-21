الإسماعيلي ينهي إجراءات فسخ تعاقد يوفيتش ويكرمه

أنهى الإسماعيلي إجراءات فسخ تعاقد مدربه السابق، دراجان يوفيتش.

وتم توجيه الشكر للمدرب البوسني، على ما قدمه من جهود كبيرة في سبيل تطوير الفريق، ولكن التوفيق لم يحالفه، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وكان يوفيتش قد تقدم باعتذار رسمي عن الاستمرار في قيادة الفريق، بسبب غياب التوفيق.

وأجرى مسؤولو الإسماعيلي حفلا لتكريم يوفيتش، وفي حضور أعضاء اللجنة الفنية، التي شكرت يوفيتش على ما قدمه وشددت على إمكانية عودته للفريق في المستقبل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن النادي الإسماعيلي تعاقده مع المدرب إيهاب جلال ليقود الفريق خلفا للمستقيل يوفيتش.

ولم يكشف الدراويش تفاصيل تعاقده مع مدافعه السابق.

ورحل جلال (53 عاما) عن فريق مصر المقاصة منذ أيام، وأوضح مسؤولو الأخير تخليهم عن خدمات المدرب بإقالته ليتسنى له قيادة الإسماعيلي. (التفاصيل)

وكشف الإسماعيلي أن جلال سيبدأ مهمته الجديدة بقيادة مران الفريق اليوم الأحد.

وسيكون الإسماعيلي تاسع ناد مصري يقوده جلال بعد كهرباء الإسماعيلية والحمام وكفر الشيخ وتليفونات بني سويف ومصر المقاصة وإنبي والزمالك والمصري.

وخاض جلال، لاعب المصري والإسماعيلي السابق، 206 مباريات في الدوري المصري الممتاز حقق الفوز في 96 منها (46%).

وأبرز إنجازاته يبقى احتلال وصافة الدوري مع المقاصة في موسم 2016-2017.

وكان جلال مرشحا لقيادة منتخب مصر في 2019 بعد إقالة المكسيكي خافير أجيري.

وأمام جلال مهمة ليست سهلة في ظل احتلال الإسماعيلي للمركز 17 في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وسيستهل جلال رحلته الجديدة بمواجهة ضيفه سيراميكا كليوباترا في 3 إبريل المقبل.