رومينيجه: رئيس الاتحاد الألماني أخبرني أنه لن يفاوض مدربا مرتبطا بعقد مع فريق

قال كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ إن هانز فليك مستمر مع الفريق، كما أشار إلى أن فريتز كيلير رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أكد له أن الاتحاد لن يفاوض مدربا مرتبطا بعقد مع فريق.

وصرح رومينيجه عبر صحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية: "أخبرت فليك أننا نشعر برضى كبير معه".

وواصل "نحن متفقون جيدا حول إنهاء بنود الاتفاق في العقد الذي يمتد حتى 2023، وأخبرت هانزي أنه لا توجد أي بنود غير واضحة بيننا".

وأكمل "مدة عقد فليك لا شأن لها بالاحتماليات، تلك حقيقة".

وأتم "فريتز كيلير رئيس الاتحاد الألماني أكد لي في مكالمة هذا الأسبوع أن الاتحاد لن يتواصل مع مدرب مرتبط بعقد فعليا مع فريقه".

وكان الاتحاد الألماني قد أعلن في وقت سابق قبول رغبة يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا بالرحيل بعد بطولة يورو 2021، على الرغم من تبقي عام في عقده.

وطُرحت عدة أسماء مرشحة لتدريب المنتخب الألماني من ضمنها رالف رانكيك ويورجن كلوب ويوليان ناجلزمان وهانز فليك.