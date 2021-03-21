ليفاندوفسكي يتحدث عن تأثير الطرد المبكر على بايرن في لقاء شتوتجارت 

تحدث روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ عن تأثير اللعب بـ10 لاعبين منذ وقت مبكر في لقاء شتوتجارت الذي انتهى بفوز عريض للبافاري قوامه 4 أهداف بلا رد.

سجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الرباعية التي سجلها البافاري في الشوط الأول بعد الطرد المبكر لألفونسو ديفيز الظهير الأيسر.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما تكون في الملعب، عليك دائمًا أن تحاول تقديم كل شيء للفريق".

وأضاف "فعلنا ما خططنا له. لقد لعبنا بشكل جيد بعد البطاقة الحمراء".

وتابع "طرد ديفيز أيقظنا. قبل ذلك، لم نلعب بشكل مثالي. أما بعدها، كانت صناعة وتسجيل الأهداف بمثابة التحدي".

وأتم "أردنا الاستمرار في اللعب بأداء هجومي بعد الهدف الأول ومحاولة إضافة هدف آخر".

وتقدم ليفاندوفسكي في الدقيقة 18، بعد 6 دقائق فقط من طرد ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ.

وأضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وعاد ليفاندوفسكي وسجل مجددا في الدقيقة 23، قبل أن يختتم أهدافه في الدقيقة 39.

الفوز رفع رصيده بايرن ميونيخ لـ61 نقطة ليحتل المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

بينما توقف رصيد شتوتجارت عند النقطة 36 في المركز الثامن.

ورفع ليفا رصيده لـ35 هدفا في الدوري يحتل بهم صدارة الهدافين.

"هاتريك" ليفاندوفسكي جعله يصل لـ42 هدفا خلال 36 مباراة في كل المسابقات.

ويحتاج البولندي لتسجيل 5 أهداف فقط لكي يعادل أكبر عدد من الأهداف سُجل في موسم واحد بالدوري الألماني.

ويعد جيرد مولر صاحب الرقم القياسي في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، حين سجل 40 هدفا في موسم 1971-1972.

ويتبقى لبايرن ميونيخ 8 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد لايبزج في الجولة المقبلة، فيما يلعب شتوتجارت ضد فيردر بريمن.