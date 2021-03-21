خبر في الجول – حجازي يشارك مع منتخب مصر ضد كينيا فقط

الأحد، 21 مارس 2021 - 14:46

كتب : محرر في الجول

أحمد حجازي - مصر - توجو

لن يكون أحمد حجازي نجم دفاع اتحاد جدة قادرا على المشاركة مع منتخب مصر خلال التوقف الدولي المقبل سوى في مباراة كينيا.

وتواجد اسم حجازي في قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و30 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، رغم وضع السعودية لحظر في السفر لبعض الدول ومن بينها مصر في ظل تفشي فيروس كورونا.

وعلم FilGoal.com أن الأقرب حتى الآن مشاركة حجازي في المباراة الأولى للفراعنة ضد كينيا خارج الديار، والغياب عن مواجهة جزر القمر.

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ومن المقرر أن يطير حجازي من السعودية إلى كينيا مباشرة، دون الانضمام إلى معسكر المنتخب في مصر مع طلب السعودية من القادمين من مصر الخضوع لعزل صحي مدته 14 يوما.

وسيعود حجازي إلى جدة بعد المشاركة ضد كينيا، دون العودة إلى مصر مع بعثة الفراعنة.

وبالتالي، لن يشارك مدافع وست بروميتش ألبيون السابق ضد جزر القمر في هذه الحالة.

وعلم FilGoal.com أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها حجازي أمس السبت في مواجهة الرائد ضمن مواجهات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وستجعله يغيب عن المباراة المقبلة ضد الهلال، لن تؤثر على طول المدة التي سيقضيها المدافع الدولي مع منتخب مصر.

كانت الساعات الأخيرة شهدت محاولات من مسؤولي منتخب مصر لاستثناء حجازي من الخضوع لعزل صحي مدته 14 يوما، خاصة مع وجود رغبة لدى اللاعب في الانضمام لمعسكر الفراعنة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.

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