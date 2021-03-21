عودة نيمار لقائمة سان جيرمان أمام ليون

تواجد اسم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في قائمة فريقه لمباراة ليون في الدوري الفرنسي يوم الأحد.

نيمار يغيب عن صفوف فريقه منذ نحو 40 يوما بسبب الإصابة التي تلقاها في مباراة كان بكأس فرنسا.

وأعلن النادي الباريسي قائمة اللقاء والتي شهدت ظهور اسم نيمار، وغياب ماورو إيكاردي وخوان بيرنات وبابلو سارابيا بسبب إصابات مختلفة.

وقال بوكيتينو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سيكون نيمار ضمن قائمة مباراة ليون، عودته تسعدنا".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "عودة نيمار تشكل إضافة مهمة بالطبع".

وأتم "بعد ما يقرب من 6 أسابيع دون لعب، سيكون من الصعب رؤيته يبدأ المباراة".

🆗📄✊ Le groupe parisien pour le déplacement à Lyon#𝗢𝗟𝗣𝗦𝗚 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 21, 2021

الفريقان يتواجدان في وصافة الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر.