عودة نيمار لقائمة سان جيرمان أمام ليون

الأحد، 21 مارس 2021 - 14:34

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

تواجد اسم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في قائمة فريقه لمباراة ليون في الدوري الفرنسي يوم الأحد.

نيمار يغيب عن صفوف فريقه منذ نحو 40 يوما بسبب الإصابة التي تلقاها في مباراة كان بكأس فرنسا.

وأعلن النادي الباريسي قائمة اللقاء والتي شهدت ظهور اسم نيمار، وغياب ماورو إيكاردي وخوان بيرنات وبابلو سارابيا بسبب إصابات مختلفة.

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وقال بوكيتينو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سيكون نيمار ضمن قائمة مباراة ليون، عودته تسعدنا".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "عودة نيمار تشكل إضافة مهمة بالطبع".

وأتم "بعد ما يقرب من 6 أسابيع دون لعب، سيكون من الصعب رؤيته يبدأ المباراة".

الفريقان يتواجدان في وصافة الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر.

نيمار باريس سان جيرمان ليون
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