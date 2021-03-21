في الدرجة الثالثة - إلغاء مباراة بعد إصابة شديدة في وجه حارس كوم حمادة

لم يستكمل الحكم قطب حسن مباراة الزعفران وكوم حمادة في دوري الدرجة الثالثة يوم السبت بعد اعتراض مسؤولي الأول على طرد لاعبهم إثر تدخل قوي أصاب حارس كوم حمادة في وجهه.

تبارى الناديان لمدة 28 دقيقة فقط قبل أن يتعرض حارس كوم حمادة لإصابة بالغة، ويعترض الزعفران على طرد المهاجم أشرف شبانة بحجة أن الالتحام لم يكن متعمدا.

وصرح رضا فتوح مدرب الزعفران لـFilGoal.com "أثناء الانفراد حاول أشرف شبانة إبعاد قدمه عن الحارس الذي تصدى بالفعل للفرصة، لكن الحارس وضع وجهه صوب قدم اللاعب ليتعرض للإصابة. بعدما رأى الحكم الحارس ينزف أشهر البطاقة الحمراء لشبانة، رغم أنه لم يتعمد التدخل".

وأضاف "محمد عبد السلام قائد الفريق اعترض على الحكم فدفعه الأخير في صدره وأشهر له بطاقة صفراء، قبل أن ينزل علاء جعفر رئيس النادي للملعب لتهدئة اللاعبين، ثم عاتب الحكم على القرار لتنشب مشادة بينهما. خرج الحكم من الملعب ثم عاد بعد دقيقتين، وأخبر شخص رئيس النادي بأن الحكم ألغى المباراة لكنه سيستكملها فقط حتى لا تحدث مشكلة".

وأتم "لاعبو الفريق ذهبوا للمستشفى للاطمئنان على حارس كوم حمادة".

ومن جانبه، قال أحمد الملا مدرب كوم حمادة لـFilGoal.com:"كنا متقدمين بهدف قبل التدخل القوي من لاعب الزعفران على حارس مرمانا رغم أن الكرة كانت في يد الحارس، بسبب تهور اللاعب أصيب الحارس بكسر في الأنف وقطع في الحاجب".

واستمر "اعترض مسؤولو الزعفران على قرار طرد لاعبهم، وهدأت الأمور نوعا ما بعدما رأوا مدى الإصابة التي تعرض لها حارس مرمانا. ثم نشبت مشادة بين شخص والحكم ليقرر الأخير إلغاء المباراة".