كابيللو: الجودة هي مشكلة التدريب في إيطاليا.. وإنتر حسم لقب الدوري بالفعل

قال فابيو كابيللو مدرب ريال مدريد وميلان ويوفنتوس السابق إن إيطاليا تعاني من مشكلة جودة في المدربين، كما أشار إلى أن إنتر قد حسم لقب الدوري الإيطالي بالفعل بعد خسارة ميلان أمام سبيزيا. وذلك في حوار أجراه مع صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية

وصرح كابيللو: "هناك 4 مدربين ألمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يورجن كلوب وتوماس توخيل وهانز فليك وإدين تيرزيتش، وانظر لما يفعله جوارديولا كذلك".

وواصل "جوارديولا غير قاعدته الدفاعية، أراد من كانسيلو أن يضغط من الأمام ويلعب في وسط الملعب، لذا أصبح لديه مزيد من المساحة لاستعادة الكرة حينما يخسرها".

وأكمل "أنشيلوتي فاز بالعديد من البطولات في الخارج، كونتي وساري كذلك، رانييري فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر".

وتابع "الجودة هي المشكلة الحقيقية، هنا في إيطاليا لدينا العديد من الأبطال في الثلاثينات من عمرهم ولازالوا يصنعون الفارق، كريسيتانو رونالدو وفرانك ريبيري ورودريجو بالاسيو وجورجيو كيليني، هذا يجب أن يعني شيئا".

وأردف "لاعب سابق كان يحصل على دورة تدريبية في الاتحاد الإيطالي أخبرني أنه يجب أن ندعو مدربين عصريين بدلا من مدربين محددين للدروس".

واستطرد "يجب أن يقوموا بدعوة كلوب أو جوزيه مورينيو، الأفضل، والعودة لأساسيات التدريب وطرقه، إنها مشكلة كبيرة تستحق الكثير من النقاش".

وتطرق كابيللو للحديث عن أفضل المدربين في إيطاليا حاليا قائلا: "أفضل المدربين في إيطاليا هما أنطونيو كونتي وجيان بييرو جاسبريني، كونتي غير رأيه وعاد للعب بطريقة محددة أساسية، جاسبريني هو الوحيد الذي يمتلك عقلية أوروبية".

وأكمل "يعجبني لوكا جوتي (مدرب أودينيزي)، إنه لا يتباهى، يقوم بأبسط الأشياء ويحترم ما لديه من إمكانيات".

وأتم حول من سيفوز بلقب الدوري الإيطالي: "إنتر فاز بلقب الدوري الإيطالي بالفعل، فاز به حينما خسر ميلان أمام سبيزيا".

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بفارق 9 نقاط عن ميلان الثاني.