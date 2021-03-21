5 مشاكل تحتاج علاجا فوريا من إيهاب جلال في الإسماعيلي

في خطوة يبدو أنها تأخرت لعدة سنوات، عاد إيهاب جلال للإسماعيلي مدربا هذه المرة، وأوكلت إليه مهمة كبرى ومغامرة صعبة، إنقاذ الدراويش بعد نصف موسم كارثي احتلوا فيه المركز الـ 17 بـ 11 نقطة من 16 مباراة.

وبشكل فوري، يحتاج إيهاب جلال لعلاج 5 مشاكل لضمان عدم انجراف الفريق في دوامة الهبوط بشكل أكبر.

منظومة الفريق الدفاعية

بداية، يشهد خط دفاع الإسماعيلي الكثير من التغييرات من مباراة للأخرى.

وفي ظل تلك التغييرات، استقبل الفريق 21 هدفا في 16 مباراة، كثاني أضعف دفاع في الدوري بعد الإنتاج الحربي.

بين عدم انسجام الخط الخلفي، وغياب الدعم من الأمام، عدم إصلاح منظومة الدراويش سيكلف إيهاب جلال الكثير، حتى لو عالج كل مشاكل الهجوم.

الاستحواذ على الكرة

يخسر لاعبو الإسماعيلي الكرة حوالي 38 مرة في المباراة، ونسبة نجاح تمريراتهم 72% فقط.

ذلك أدى أن الفريق لا يستحوذ على الكرة، ومعدل نجاحه في الاستحواذ عبر مبارياته هو 48.6%. معدل إيهاب جلال في مصر للمقاصة هو 55.1%.

مدرسة إيهاب جلال تعتمد بشكل أساسي على الاستحواذ، كاستراتيجية دفاعية وهجومية كذلك.

معدل فقدان الدراويش للكرة، ونسبة نجاح تمريراتهم، أمر سيحتاج جلال للعمل عليه لتطبيق استراتيجية الاستحواذ الخاصة به في أسرع وقت.

كفى كرات طويلة

في 16 مباراة، لعب الإسماعيلي 773 كرة طويلة بمعدل 48.3 كرة في المباراة. بالتالي كان من الطبيعي أن يفقد الجزء الأكبر منهم، حيث لم ينجح سوى بنسبة 32%.

في المقاصة وفي 15 مباراة، لم يلعب الفريق سوى 556 تمريرة طويلة بمعدل 37.1 تمريرة في المباراة.

بالتالي، لا يمرر الإسماعيلي بالكثافة التي يريدها جلال، الذي مرر لاعبو المقاصة تحت إمرته هذا الموسم 7012 تمريرة قصيرة بمعدل نجاح 87%. في الإسماعيلي لم يمرر الفريق سوى 4715 تمريرة قصيرة بمعدل نجاح 81%.

ربما ستكون من أول تعليمات إيهاب جلال للاعبيه هي الابتعاد عن الكرات الطويلة، من أجل فرض مزيدا من الاستحواذ ومنع خسارة الكرة بسهولة.

زيادة الفاعلية الهجومية

يحاول الإسماعيلي على المرمى بمعدل حوالي 11 محاولة، فقط 3 محاولات منهم تكلل بالنجاح.

نسبة نجاح محاولات الإسماعيلي – وهنا نتحدث عن الكرات بين القائمين والعارضة وليس الأهداف – 28%.

نسبة فريق جلال السابق في المقاصة 37%.

الأرقام توضح أن الكثير من محاولات الدراويش طائشة، بل وهناك مشكلة أكبر.

إهدار الفرص القليلة

الإسماعيلي هو ثامن أقل نادي صنع أهدافا محققة هذا الموسم. معدل الأهداف المتوقعة له هو 26 هدفا، في 16 مباراة.

من أصل تلك الفرص القليلة، لم يسجل الإسماعيلي سوى 13 هدفا، بنسبة فاعلية 50%.

الإسماعيلي يحتاج إلى 4 محاولات على المرمى لتسجيل هدف وحيد، بينما يحتاج فريق المقاصة مع جلال إلى 3 محاولات فقط لتسجيل هدف وحيد.

وعموما، يحتاج المقاصة لـ 8.5 محاولة عموما للتسجيل، بينما يحتاج الإسماعيلي إلى 13 محاولة.

*الأرقام من كورة ستاتس