فليك يتغنى بلاعبي بايرن بعد الرباعية في شتوتجارت

الأحد، 21 مارس 2021 - 12:46

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

تغنى هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بمستوى لاعبيه في لقاء شتوتجارت الذي انتهى بفوز عريض للبافاري قوامه 4 أهداف بلا رد.

سجل بايرن الرباعية في الشوط الأول بعد الطرد المبكر لألفونسو ديفيز الظهير الأيسر.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يجب أن أشيد بفريقي كثيرا".

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وأضاف "بعد الطرد الذي كان قرارا صحيحا ظهر الفريق بشكل جيد على المستوى الدفاعي".

وتابع "جعلنا المساحات ضيقة للغاية كفريق، وقدمنا أداءً جيدًا للغاية في الاستحواذ على الكرة، خاصة في الشوط الأول".

وأكمل "الطريقة التي صنعنا بها الفرص كانت رائعة بكل بساطة، كما كنا متماسكين للغاية ضد مهاجمي شتوتجارت".

وأتم فليك "حافظنا على الشباك نظيفة وحصلنا على النقاط الثلاث، كان هذا هو هدفنا".

وتألق روبرت ليفاندوفسكي وسجل 3 أهداف "هاتريك" خلال اللقاء ليرفع رصيده لـ35 هدفا في الدوري يحتل بهم صدارة الهدافين.

وتقدم ليفاندوفسكي في الدقيقة 18، بعد 6 دقائق فقط من طرد ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ.

وأضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وعاد ليفاندوفسكي وسجل مجددا في الدقيقة 23، قبل أن يختتم أهدافه في الدقيقة 39.

الفوز رفع رصيده بايرن ميونيخ لـ61 نقطة ليحتل المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

بينما توقف رصيد شتوتجارت عند النقطة 36 في المركز الثامن.

"هاتريك" ليفاندوفسكي جعله يصل لـ42 هدفا خلال 36 مباراة في كل المسابقات.

ويحتاج ليفاندوفسكي لتسجيل 5 أهداف فقط لكي يعادل أكبر عدد من الأهداف سُجل في موسم واحد بالدوري الألماني.

ويعد جيرد مولر صاحب الرقم القياسي في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، حين سجل 40 هدفا في موسم 1971-1972.

ويتبقى لبايرن ميونيخ 8 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد لايبزج في الجولة المقبلة، فيما يلعب شتوتجارت ضد فيردر بريمن.

بايرن ميونيخ هانز فليك
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