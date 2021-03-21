مران الزمالك – غياب أسامة نبيه بسبب نزلة برد.. وتدريبات خاصة لـ حفني

غاب أسامة نبيه المدرب العام للزمالك عن تدريب الفريق اليوم الأحد، بسبب إصابته بنزلة برد.

واستأنف الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث أدى لاعبو الفريق جانبا من التدريبات البدنية قبل انطلاق تدريب اليوم بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وفضل فرناندو مدرب الأحمال أداء اللاعبين للإطالات بمجمع الصالات قبل بدء التدريبات الجماعية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة، بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات، حيث حرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في التدريبات خلال الفترة الحالية.

وطالب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.

وأدى أيمن حفني صانع ألعاب الفريق تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش تدريبات الفريق.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تدريبيا خاصا للاعب؛ لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

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وفي إطار آخر، قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، توفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

ويحتاج الزمالك للفوز على مولودية الجزائر في الجولة القادمة ثم على تونجيث، على أن يخسر الفريق الجزائري من الترجي لكي يتأهل الزمالك لربع نهائي البطولة.