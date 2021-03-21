فادي فريد: أتمنى العودة لـ الأهلي.. لكن لا أمانع الانتقال لـ الزمالك

الأحد، 21 مارس 2021 - 12:06

كتب : FilGoal

فادي فريد

قال فادي فريد لاعب البنك الأهلي إنه يتمنى العودة مرة أخرى للأهلي الذي انضم له في 2008 وعمره آنذاك 11 عاما.

فادي فريد

النادي : البنك الأهلي

وصرح فريد (23 عاما) عبر قناة أون تايم سبورتس "الأهلي بيتي، أتمنى العودة له".

وبسؤاله عن إمكانية الانتقال للزمالك، قال:"لا مانع".

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وأضاف "ذهبت للأهلي في 2008، استمررت في النادي لمدة 10 سنوات، لكن تمت إعارتي أكثر من مرة".

ولعب فادي فريد على سبيل الإعارة للشرقية والنصر العماني والجونة، وفي 2019 ترك الأهلي نهائيا ليلعب في أسوان.

وانتقل المهاجم مطلع الموسم الجاري إلى فريق البنك الأهلي الذي يخوض أول موسم في تاريخه في الدوري المصري الممتاز.

وشارك فادي في 15 مباراة في الموسم الجاري وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

فادي فريد
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