بيرلو يتحدث عن استمرار رونالدو مع يوفنتوس

الأحد، 21 مارس 2021 - 11:57

كتب : FilGoal

بيرلو - رونالدو - يوفنتوس

تحدث أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس عن أمر التجديد لكريستيانو رونالدو نجم الفريق، بعد شائعات رحيله عن البيانكونيري.

وقال بيرلو في مؤتمر صحفي: "لم نفكر في بقاء رونالدو أو رحيله حتى الآن، يتبقى عام على انتهاء عقده معنا ونحن سعداء بوجوده".

وأضاف "نحن نركز الآن على كيفية إنهاء الموسم بشكل جيد، لقد سجل كريستيانو العديد من الأهداف وقدراته ليست محل مناقشة".

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زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فتح الباب أمام عودة كريسيتانو رونالدو إلى ريال مدريد مرة أخرى، لكنه أشار إلى أن احترام تواجده مع يوفنتوس واجب كذلك.

قبل أيام وجه صحفي شبكة سكاي إيطاليا سؤال إلى زيدان خلال مؤتمر صحفي حول إمكانية عودة رونالدو.

ليرد زين الدين زيدان قائلا "شائعات عودة رونالدو إلى ريال مدريد حقيقية؟ نعم، قد تكون".

وواصل "نعرف رونالدو لكنه لاعب ليوفنتوس الآن ويجب أن نحترم هذا، إنه يلعب لناد آخر، الآن سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأتم "كنت محظوظا كفاية لأن أدربه وهو لاعب مثير للإعجاب، حاليا يساعد يوفنتوس".

رونالدو (36 عاما) انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو قادما من ريال مدريد الإسباني.

ومنذ ذلك الحين سجل البرتغالي 92 هدفا في 121 مباراة بجميع المسابقات وتُوج بـ 4 ألقاب.

الموسم الحالي سجل رونالدو 23 هدفا في 23 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

النجم البرتغالي ساهم في فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرتين وكأس السوبر المحلية مرتين، كما فاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية 3 مرات.

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