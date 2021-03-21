تايمز: فاينالدوم وافق مبدئيا على الانضمام إلى برشلونة بنهاية عقده

وافق جيني فاينالدوم لاعب وسط ليفربول، على الانضمام إلى برشلونة مع نهاية عقده مع الريدز، حسبما أوضحت جريدة "تايمز".

وقالت جريدة "تايمز" إن فاينالدوم وافق بالفعل بشكل مبدئي على عرض برشلونة، مفضلا ترك ليفربول الذي ينتهي عقده معه بنهاية الموسم الجاري.

وبالتالي، ينتقل فاينالدوم إلى برشلونة مجانا بنهاية عقده، وسيكون الصفقة الأولى في عهد رئيس برشلونة الجديد، خوان لابورتا.

وكذلك، تبدو الصفقة وكأنها تجديد للثقة في رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، الذي كان قد وضع مواطنه الهولندي على رأس طلباته قبل بداية الموسم الجاري.

فاينالدوم من منتجات أكاديمية فاينورد العريقة، وانتقل منه لإيندهوفن في 2011، ومنه إلى نيوكاسل عام 2015.

وفي 2016، انتقل صاحب الـ 30 عاما إلى ليفربول، ورفع معهم لقب الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.