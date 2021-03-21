جوارديولا: مسيرتنا الحالية إحدى أبرز إنجازاتنا منذ وقت طويل

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بتحقيق فريقه لفوز جديد بإسقاط مضيفه إيفرتون يوم السبت بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال الإسباني بعد المباراة في تصريحات صحفية:"منذ آخر توقف دولي لعبنا 39 مباراة، فزنا في 34، تعادلنا مرتين، وخسرنا 3 مرات، إحداها ضد بورتو في البرتغال عندما كنا متأهلين بالفعل".

وواصل "في هذا الوقت الشتوي، على مدار 4 أشهر، أن نلعب كل 3 أيام، إنها مسيرة رائعة. ليس لدي ما أقوله لأعبر عن ذلك. الأمر لا يتعلق فقط بالتكتيك والمهارات، بل الحضور الذهني أيضا، أن تكون مستعدا في كل مباراة. ما حققناه أكثر من رائع، مذهل، أحد أكبر الإنجازات التي حققناها معا منذ وقت طويل".

واستمر "إيفرتون دافع بشراسة، بقوة كبيرة، لكننا صبرنا، لم نستقبل أهدافا، وفي النهاية فزنا. إحدى أصعب المباريات التي لعبناها في آخر 4 أشهر، منذ آخر توقف دولي".

وفي حوار قصير مع قناة BT Sport عقب اللقاء، أبدى جوارديولا قلقه من تعرض لاعبيه للإصابة خلال المباريات الدولية التي تجري نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح بيب "متخوف نوعا ما، أتمنى أن يظلوا في حالة جيدة، أتطلع لعودتهم سالمين".

انتصار سيتي على إيفرتون كان الفوز الـ25 للأول في آخر 26 مباراة خاضها في كل البطولات.

لم يعرقله إلا جاره مانشستر يونايتد حين فاز عليه في الدوري 2-صفر في 7 مارس الماضي.

وبعد انتهاء التوقف الدولي سيكون سيتي على موعد مع مواجهة قوية ضد مضيفه ليستر سيتي في الجولة 30 من الدوري.

ثم يستضيف دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج سيتي لـ14 نقطة في آخر 8 مباريات في الدوري ليتوج باللقب.

ويتصدر الفريق ترتيب البطولة مبتعدا عن يونايتد الوصيف بـ14 نقطة وللأخير لقاء مؤجل.