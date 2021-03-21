أنشيلوتي: راض عن النتيجة لأننا خسرنا ضد أفضل فريق في العالم

الأحد، 21 مارس 2021 - 09:56

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - إيفرتون

قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إنه راض عن أداء فريقه يوم السبت ضد ضيفه مانشستر سيتي الذي تفوق بنتيجة 2-صفر في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصرح الإيطالي لقناة BT Sport "لعبنا جيدا، قدمنا أقصى ما في وسعنا. دافعنا جيدا، ولمدة 80 دقيقة على الأقل كنا نسيطر على مجريات الأمور".

وواصل "راض لأننا خسرنا ضد أفضل فريق في العالم، إنهم الأفضل".

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واستمر "أردنا أن نجعلهم غير مرتاحين. بالتأكيد يشعرون بالراحة والكرة معهم لكننا دافعنا جيدا ولم نترك لهم مساحة. لعبنا بالأسلوب الذي أردناه. لديهم أفضل دكة بدلاء في العالم. كانت تجربة جيدة لنا ولا أشعر بالأسف على الإطلاق".

وأتم "نشعر بالأسف على مباراة بيرنلي أو مباراة فولام، لكننا في الموعد. لدينا 10 مباريات في الدوري للقتال على تأهلنا لبطولة أوروبية في الموسم المقبل".

وودع إيفرتون البطولة على يد متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فريق سيتي الذي حقق نتائج ممتازة في الآونة الأخيرة.

وينتظر سيتي قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد اليوم الأحد للتعرف على منافسه المقبل في البطولة.

وسيستأنف إيفرتون مبارياته في الدوري بمواجهة ضيفه كريستال بالاس في 5 إبريل المقبل.

ويحتل إيفرتون المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 46 نقطة.

إيفرتون مانشستر سيتي أنشيلوتي
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