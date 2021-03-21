ذا صن: يونايتد يرصد 50 مليون إسترليني لضم جناح ولفرهامبتون

الأحد، 21 مارس 2021 - 09:42

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو

قالت صحيفة ذا صن الإنجليزية إن نادي مانشستر يونايتد يرصد مبلغا قدره 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بيدرو نيتو جناح ولفرهامبتون.

بيدرو نيتو

النادي : ولفرهامبتون

مانشستر يونايتد

وأشارت صن إلى أن فريق الشياطين الحمر يرى نيتو خير بديل لجيدون سانشو لاعب دورتموند الذي أراد يونايتد الحصول على خدماته لكن فشلت محاولاته.

ويخوض نيتو موسمه الثاني مع ولفرهامبتون بعد رحيله عن لاتسيو في 2019 مقابل 18 مليون يورو.

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وشارك اللاعب الأسبق لبراجا في 33 مباراة في الموسم الجاري مع ولفرهامبتون وسجل 5 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقده مع ولفرهامبتون إلى 2025.

ومثل نيتو منتخب البرتغال في لقاء دولي وحيد كان في نوفمبر الماضي.

بيدرو نيتو مانشستر يونايتد
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