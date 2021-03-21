ذا صن: يونايتد يرصد 50 مليون إسترليني لضم جناح ولفرهامبتون

قالت صحيفة ذا صن الإنجليزية إن نادي مانشستر يونايتد يرصد مبلغا قدره 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بيدرو نيتو جناح ولفرهامبتون.

وأشارت صن إلى أن فريق الشياطين الحمر يرى نيتو خير بديل لجيدون سانشو لاعب دورتموند الذي أراد يونايتد الحصول على خدماته لكن فشلت محاولاته.

ويخوض نيتو موسمه الثاني مع ولفرهامبتون بعد رحيله عن لاتسيو في 2019 مقابل 18 مليون يورو.

وشارك اللاعب الأسبق لبراجا في 33 مباراة في الموسم الجاري مع ولفرهامبتون وسجل 5 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقده مع ولفرهامبتون إلى 2025.

ومثل نيتو منتخب البرتغال في لقاء دولي وحيد كان في نوفمبر الماضي.