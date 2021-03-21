مواعيد مباريات الأحد 21 مارس 2021.. تشيلسي وبرشلونة ولقاء مرتقب في كأس إنجلترا

تستكمل اليوم الأحد مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بلقاء تشيلسي وشيفيلد يونايتد (3:30 مساء - beIN 2 Premium).

ويلعب ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في لقاء مرتقب (7 مساء - beIN 1 Premium).

بينما في الدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف أستون فيلا فريق توتنام (9:30 مساء - beIN 2 Premium).

ويواجه وست هام يونايتد نادي أرسنال (5 مساء - beIN 1 Premium).

وفي الدوري الإسباني يلعب أتليتكو مدريد المتصدر ضد ديبورتيفو ألافيس (7:30 مساء - beIN Sport 1).

ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسييداد (10 مساء - beIN Sport 1).

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