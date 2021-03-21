مواعيد مباريات الأحد 21 مارس 2021.. تشيلسي وبرشلونة ولقاء مرتقب في كأس إنجلترا

الأحد، 21 مارس 2021 - 08:32

كتب : FilGoal

برشلونة

تستكمل اليوم الأحد مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بلقاء تشيلسي وشيفيلد يونايتد (3:30 مساء - beIN 2 Premium).

ويلعب ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في لقاء مرتقب (7 مساء - beIN 1 Premium).

بينما في الدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف أستون فيلا فريق توتنام (9:30 مساء - beIN 2 Premium).

أخبار متعلقة
إيهاب جلال يقود الإسماعيلي عضو تنفيذية الزمالك: وزير الرياضة لا يأخذ قراراتنا ولم نخسر "فنيا" مع باتشيكو.. وكارتيرون لم يهرب بونو: لم أعرف كيف أحتفل بالهدف.. وكدت أسجل في هذا الملعب من قبل محمد صبحي: انضمام الشناوي في الأولمبياد؟ هو إضافة لأي فريق

ويواجه وست هام يونايتد نادي أرسنال (5 مساء - beIN 1 Premium).

وفي الدوري الإسباني يلعب أتليتكو مدريد المتصدر ضد ديبورتيفو ألافيس (7:30 مساء - beIN Sport 1).

ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسييداد (10 مساء - beIN Sport 1).

طالع مواعيد كافة مباريات اليوم بالضغط هنا

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
أنشيلوتي: راض عن النتيجة لأننا خسرنا ضد أفضل فريق في العالم 17 دقيقة | أوروبا
ذا صن: يونايتد يرصد 50 مليون إسترليني لضم جناح ولفرهامبتون 31 دقيقة | ميركاتو
مواعيد مباريات الأحد 21 مارس 2021.. تشيلسي وبرشلونة ولقاء مرتقب في كأس إنجلترا ساعة | أوروبا
إيهاب جلال يقود الإسماعيلي ساعة | مصر
عضو تنفيذية الزمالك: وزير الرياضة لا يأخذ قراراتنا ولم نخسر "فنيا" مع باتشيكو.. وكارتيرون لم يهرب 8 ساعة | مصر
بونو: لم أعرف كيف أحتفل بالهدف.. وكدت أسجل في هذا الملعب من قبل 9 ساعة | الدوري الإسباني
محمد صبحي: انضمام الشناوي في الأولمبياد؟ هو إضافة لأي فريق 9 ساعة | منتخب مصر
هذا لا يحدث كل يوم! ياسين بونو يسجل لـ إشبيلية في الثانية الأخيرة بتسديدة رائعة 10 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك