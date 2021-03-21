مواعيد مباريات الأحد 21 مارس 2021.. تشيلسي وبرشلونة ولقاء مرتقب في كأس إنجلترا
الأحد، 21 مارس 2021 - 08:32
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم الأحد مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بلقاء تشيلسي وشيفيلد يونايتد (3:30 مساء - beIN 2 Premium).
ويلعب ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في لقاء مرتقب (7 مساء - beIN 1 Premium).
بينما في الدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف أستون فيلا فريق توتنام (9:30 مساء - beIN 2 Premium).
ويواجه وست هام يونايتد نادي أرسنال (5 مساء - beIN 1 Premium).
وفي الدوري الإسباني يلعب أتليتكو مدريد المتصدر ضد ديبورتيفو ألافيس (7:30 مساء - beIN Sport 1).
ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسييداد (10 مساء - beIN Sport 1).
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